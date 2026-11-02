林右昌紐約訪藝站 籲藝術家介紹台灣

林右昌夫婦在台美藝術家的塗鴉藝術品前合影。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 林右昌訪問紐約布希維克藝站，與台美及台灣藝術家交流，強調藝術是介紹台灣給世界的重要媒介，也分享基隆城市博覽會的策展與城市參與經驗。

台灣前基隆市長和前內政部 長林右昌11月1日訪問了位於布碌崙 (布魯克林)布希維克(Bushwick)的藝站，與到場的台美藝術家、台灣藝術家以及美國藝術家座談交流，他鼓勵藝術家們利用自己擅長的媒介，讓全世界更多人認識並深入了解台灣。

在紐約台灣商會會長張育誠 的陪同下，林右昌1日上午訪問了專門為訪美台灣藝術家提供住處的布碌崙藝站。據藝站負責人黃再添介紹，他從2003年起開辦該藝站，台灣藝術家只要每天付5元，就可以在這裡住上30天，作為到美後的臨時過渡。

林右昌還聽取了台美文藝協會執行長李美華介紹，李美華說，台美文藝協會成立於2014年，廣泛聯繫藝術家和各式各樣的策展人，努力為台灣藝術家提供展現自己才華的空間。

林右昌稱，他這次以訪問學者的身分訪問美國，在位於華府的「印太安全研究所」(The Institute for Indo-Pacific Security，IIPS)學習交流，計畫下周回台灣，於是決定到位於紐約的台灣人社區了解民情，同時也把台灣競選方面的最新情況介紹給紐約台灣社區。

林右昌卸任基隆市長前，基隆市辦過城市博覽會，他說當時自己就是總策展人，他沒有使用商業策展，而是把全市居民動員起來、共同參與，使博覽會成為整個城市的行動和行為藝術。在城市規畫方面，市民往往囿於成見，而藝術家能給予想像和新鮮的刺激，提出全新的意念和設計。

林右昌說，新冠疫情前，美國或國際社會對台灣的進步不一定了解，疫情後，隨著俄烏戰爭以及地緣政治的發展，以及後來對台積電的了解，都令世界認識到台灣的重要性。林右昌認為，現在是向世界介紹台灣的好時機，因為有許多人都對台灣感興趣，能產生事半功倍的效果。

「藝術家和政治人物、商人、老百姓都不同」，林右昌說，「藝術創作和展覽是很好的媒介，是與美國老百姓溝通的媒介，比政治宣傳有用100倍，最重要的是讓美國的社會大眾更理解，更了解台灣」。

座談會結束之後，林右昌和張育誠還在黃再添的陪同下，參觀了全球知名的「布希維克塗鴉之城」藝術家的作品。

台灣政界人士林右昌(中)在張育誠陪同下訪問布碌崙藝站。(記者胡聲橋╱攝影)

台灣政界人士林右昌(前排右二)與黃再添(中)、李美華(前排左一)及其他台美藝術家座談。(記者胡聲橋╱攝影)