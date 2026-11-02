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麥當勞教育博覽會 11月22日喜來登酒店登場

紐約訊
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2025年麥當勞教育博覽會活動的現場。(本報資料庫)
2025年麥當勞教育博覽會活動的現場。(本報資料庫)

AI摘要

文章摘要整理：

2026麥當勞教育博覽會將在11月22日於法拉盛喜來登酒店登場，結合招生官、教育專家與獎學金資源，協助學生與家長掌握升學規畫。

隨著大學申請季腳步逼近，2026麥當勞教育博覽會將於22日(周日)中午12時至下午3時30分，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳(135-20 39th Ave., Fl 2 BR, Flushing）舉行。活動集結大學招生官、教育顧問與麥當勞的資源，為學生與家長帶來全方位的升學指南，協助規畫個人化的申請藍圖。

今年博覽會邀請到前紐約市高中行政副校長、前紐約大學紐約州教育專員金世芸博士(Dr. Nancy King Wang)，她曾在紐約大學紐約州教育廳擔任雙語教育專員十年，也曾在市教育局服務30年。金世芸曾任高中英語教師、中文教師及雙語心理輔導教師，並擔任副校長16年，主管心理輔導部門與學生事務；同時也曾教授大學心理學課程。她將分享高中階段應如何做好課業準備、建立完整的升學計畫，幫助學生在申請中脫穎而出。

此外，本次活動特邀前紐約大學招生官、EliteLink創始人兼首席執行官王曾安琪(Serene Wang)，為大家解析未來三年美國大學申請可能出現的變化。在AI時代，人工智慧將如何影響大學招生標準？如果所有學生都能使用AI撰寫文書、進行研究，甚至打造看似完整的申請履歷，大學究竟看重什麼？王老師將帶領大家了解當前的大學招生方式、學生的評估標準，以及什麼樣的學生真正具有競爭力。

除了招生專家的演講，活動也邀請麥當勞獎學金得主現身分享，與學生及家長談談自己的申請歷程與學習經驗。透過得主的親身故事，學生可以結合申請理論與實際經驗，了解如何運用自身特質與資源，打造更具競爭力的申請。

作為活動贊助者，麥當勞也將設置品牌體驗區，讓家長與學生了解麥當勞獎學金的申請資訊及相關資源，協助家庭減輕升學帶來的經濟壓力。對正在考慮申請獎助學金的學生而言，這將是理想的起點。現場還準備了適合大學生活的實用好物，如藍牙音響、閱讀燈等；參加講座即可參與抽獎！

麥當勞長期致力於回饋社區，此次更攜手教育專業人士與機構，共同打造兼具實用性與趣味性的教育博覽會。活動免費入場，無論是正在申請大學的高中生、希望提早了解升學趨勢的家長，或對教育資訊有興趣的社區成員，都能在現場找到寶貴的資源與靈感。有意參加者可前往官方連結了解詳情，https://www.surveycake.com/s/daX4N，也可致電718-746-8889，分機213洽詢。

精華 FAQ

  • 活動訂於11月22日周日中午12時至下午3時30分，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，免費入場，方便學生、家長與社區民眾前往參加。

  • 現場邀請前紐約市高中行政副校長金世芸博士，分享高中課業與升學準備；也有前紐約大學招生官王曾安琪解析AI時代的大學申請變化與評估標準。

  • 除了升學講座，麥當勞將設置品牌體驗區介紹獎學金與相關資源，並安排獎學金得主分享經驗，現場還有適合大學生活的贈品抽獎。

麥當勞 紐約大學 紐約州

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