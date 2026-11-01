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史島9旬長者遭詐4.9萬 警追緝

記者馬璿╱紐約報導
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該名涉嫌詐騙9旬長者的男子案發時身穿黑色T恤、黑色帶白色線條外套、灰色長褲及褐色...
該名涉嫌詐騙9旬長者的男子案發時身穿黑色T恤、黑色帶白色線條外套、灰色長褲及褐色鞋子，頭戴一頂寫有「STP」字樣的藍色棒球帽。(市警局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

史泰登島1名91歲婦人遭陌生電話詐騙，先提領4萬9000元，後在新布萊頓交給陌生男子。警方已公布嫌犯照片，並提醒民眾提防此類騙局。

史泰登島一名91歲婦人日前接到陌生來電，不慎遭對方以不實藉口誘騙，在慌亂之下從銀行提領4萬9000元，兩天後當面將現金交給一名陌生男子。市警局本周公布涉案男子照片，呼籲民眾協助指認，並提醒家中長輩提高警覺。

警方表示，這名婦人於10月21日(周三)接到一通陌生電話，對方以不實藉口取得她的信任，令她心生恐慌，進而聽從指示前往銀行提領4萬9000元現金。

警方指出，10月23日(周五)下午4時30分左右，受害人依約前往史島新布萊頓(New Brighton)的聖馬可廣場(St. Marks Place)，與這名身分不明的男子碰面，並將現金交給對方。該男子取得款項後，隨即坐上一輛紅色轎車的副駕駛座離開現場，據悉車上另有一人負責駕駛接應。

根據警方描述，涉案男子年約30多歲，案發時身穿黑色T恤、黑色帶白色線條外套、灰色長褲及褐色鞋子，頭戴一頂寫有「STP」字樣的藍色棒球帽。警方目前尚未公布案件是否有其他嫌犯，也未說明是否為連環犯案。

警方提醒，民眾若接到自稱親友急需用錢、或自稱官員要求提領現金的電話，應先掛斷，再以自己原本知道的電話號碼聯絡家人或相關機構求證；正規的政府機關和銀行不會要求民眾提領現金交給上門人員。家人也應多與長輩溝通，提醒他們遇到此類情況時先與子女商量。

若民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 受害者是史泰登島1名91歲婦人，她在陌生來電誤導下，從銀行提領4萬9000元現金，最後把錢交給對方，造成全部損失。

  • 警方指出，婦人於10月23日周五下午4時30分左右，在新布萊頓的聖馬可廣場把現金交給男子；男子拿到錢後坐上紅色轎車副駕駛座離開。

  • 警方已公布涉案男子照片與穿著特徵，呼籲民眾協助指認；同時提醒若接到要求提領現金的電話，應先掛斷並向家人或機構查證。

史泰登島

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