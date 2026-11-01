華埠監獄夜間施工 市府籲駁回訴訟

華埠監獄夜間施工遭法院暫時叫停後，市府官員作證稱恐延誤兩年、增數億開支。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 市府反擊華埠監獄夜間施工禁令，主張社區提訴過晚且工程延誤將大增成本；原告則要求補充環評，法院12月1日將聆訊。

曼哈頓華埠監獄夜間施工日前遭法院下令暫停後，市府10月30日提出動議，要求駁回社區團體提起的訴訟，並批評原告早已知悉延長施工安排，但直到夜間施工開始後才提訴。市府援引「權利懈怠原則」(doctrine of laches)，主張社區延遲提訴已對工程進度及市府利益造成不利影響。此外，市府兩名官員也在同日提交書面作證(Affirmation)，警告若無法恢復第二班及周六施工，工程可能由原定2032年延至2034年，增加至少3億4000萬元開支，並進一步推遲關閉雷克島監獄(Rikers Island)。

根據法院文件，市法律顧問班克斯(Steven Banks)辦公室代表市府及相關市府機構，要求法院駁回全部訴狀，同時拒絕原告申請的初步禁制令，以讓監獄夜間施工得以恢復。

指法律挑戰逾提訴期限

市府的理由之一，為原告針對環境審查的法律挑戰已超過四個月提訴期限。文件指出，市府在2025年3月10日與合資建商簽訂合約，當中已列明第二班及周六施工安排，並於同年5月正式生效。

市府稱，原告之一「堅尼路以南鄰裡聯盟」(NUBC)工作小組成員在2025年2月已查閱相關合約，10月亦取得完整副本。今年1月22日，市府在社區工程說明會上再次介紹夜間施工安排，NUBC領導人李卓勳(Jan Lee)當時亦有出席，但社區直到10月21日才提訴。

市府還引用李卓勳2025年6月在反監獄集會上的發言，他提及布碌崙(布魯克林)監獄工程每日施工長達22小時，並形容華埠可能面臨相同處境。市府以此主張，原告早已預見延長施工可能帶來的影響。

市府亦援引權利懈怠原則，指出即使訴訟形式上仍在期限內，若原告明知自身權利可能受侵害，卻無合理理由長期延遲提出訴求，法院仍可拒絕提供司法救濟。

對於原告要求補充環境審查，市府則主張，今年10月新增的隔音及降噪措施並非新的工程決定；市樓宇局隨後核發的加班施工許可，亦只是落實此前已確定的工程安排。

市府同時反駁原告質疑加班施工許可違法的主張，指出市行政法容許符合公共利益的市府工程，以及面臨特殊場地限制或工程進度困難的項目申請加班。市府認為，關閉雷克島監獄並興建較安全、人道的城區監獄，符合相關公共利益要求。

另一方面，根據法庭文件，市設計與建設局(DDC)大型項目執行副局長德爾瓦列(Eduardo N. del Valle)表示，曼哈頓監獄屬於全市總額約160億元的城區監獄(BBJ)建設計畫，單是曼哈頓項目的設計建造合約便涉及約35億元。由於地盤空間受限、基礎工程複雜，施工時間安排對整體工程進度至關重要。

德爾瓦列指出，華埠監獄需安裝約440根鑽孔灌注樁，以形成支撐地下開挖的圍護結構，單是此段工程，便預計需約21個半月，而相關估算已包含夜間第二班施工。

施工期停工恐影響安全

他表示，部分混凝土澆築、鋼結構安裝及地下工程必須連續進行，若在施工周期中途停下，可能影響結構安全、延誤工程並增加成本。根據其證詞，若無法恢復夜間施工，單是延長工地管理及一般營運安排，每周可能增加約300萬元開支；若計入建築成本上漲及工程延誤損失，兩年額外開支估計達3億4000萬元。

此外，自今年5月擔任市長辦公室「關閉雷克島監獄主管」(Close Rikers Czar)的卡普蘭(Dana Kaplan)亦提交證詞，強調城區監獄工程是市府結束雷克島監獄運作、改善在押人士待遇的重要步驟。

卡普蘭指出，四座城區監獄目前均在施工，布碌崙(布魯克林)設施預計2029年完工，布朗士及皇后區為2031年，曼哈頓則為2032年。然而，根據現行法律，雷克島監獄原定須於2027年8月31日前關閉，市府已無法達到該期限。她表示，新城區監獄可讓在押人士更接近法院、律師及家屬，並提供更完善的醫療服務。

對於華埠長期反對監獄工程，卡普蘭表示，市府曾在2019年規畫階段回應居民意見，將曼哈頓監獄高度由450呎減至295呎，面積則由140萬平方呎縮減至約81萬7000平方呎。

德爾瓦列還強調當前已有降噪安排，包括晚上10時停止高音作業、午夜結束施工和設置隔音屏障等。

不過，原告「堅尼路以南鄰裡聯盟」(NUBC)及「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)此前指出，長期夜間鑽探、重型車輛進出及施工震動，已對附近長者、居民和商戶造成嚴重影響，不應僅因工程進度而要求社區承受。此前，其也指2019年環境影響報告主要評估正常日間施工，並未充分涵蓋長期延長工時的噪音、震動及其他影響。市府今年4月曾因社區反對而取消延長施工安排，直到10月才重新實施，原告因此主張市府有責任進行補充環境審查。

此案由NUBC、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)及多名居民提出。法官金(Kathy J. King)已於10月26日簽署臨時限制令，禁止市府及承建商在正常工時以外進行施工。法院定於12月1日舉行聆訊。

華埠監獄夜間施工日前遭法院下令暫停後，市府提出動議要求駁回訴訟、解除禁制。(記者劉梓祁╱攝影)