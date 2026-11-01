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第25學區教育委員會 徵家長代表4日截止

記者高雲兒╱紐約報導
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皇后區第25學區委員會(CEC25)目前有一個家長代表席位出缺，正公開徵求符合資...
皇后區第25學區委員會(CEC25)目前有一個家長代表席位出缺，正公開徵求符合資格的家長遞補。(主辦方提供)

皇后區第25學區委員會(CEC25)目前有一個家長代表席位出缺，正公開徵求符合資格的家長遞補，申請截止日期為11月4日。凡子女目前就讀第25學區公立學校四歲班(Pre-K)至八年級的家長，均可提出申請。

學區委員會是紐約市公立學校體系中代表家長及社區意見的重要組織，全市32個社區學區各設有一個委員會。委員會職責包括審查學區教育計畫、評估學生學習表現、參與學校分區界線調整、就校舍改善及資本建設需求提出建議，並定期與學區總監舉行公開會議，反映家長關切的教育問題。

符合資格者須填妥空缺席位申請表。家長可透過申請表連結下載文件https://tinyurl.com/5xntszfy。申請者可透過電子郵件[email protected]提交表格，或郵寄至Office of Family and Community Engagement, 52 Chambers Street, Room 405, New York, NY 10007。申請截止日期為11月4日。

皇后區 學區 紐約市

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