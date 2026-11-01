第25學區教育委員會 徵家長代表4日截止

皇后區第25學區委員會(CEC25)目前有一個家長代表席位出缺，正公開徵求符合資格的家長遞補。(主辦方提供)

皇后區 第25學區 委員會(CEC25)目前有一個家長代表席位出缺，正公開徵求符合資格的家長遞補，申請截止日期為11月4日。凡子女目前就讀第25學區公立學校四歲班(Pre-K)至八年級的家長，均可提出申請。

學區委員會是紐約市 公立學校體系中代表家長及社區意見的重要組織，全市32個社區學區各設有一個委員會。委員會職責包括審查學區教育計畫、評估學生學習表現、參與學校分區界線調整、就校舍改善及資本建設需求提出建議，並定期與學區總監舉行公開會議，反映家長關切的教育問題。

符合資格者須填妥空缺席位申請表。家長可透過申請表連結下載文件https://tinyurl.com/5xntszfy。申請者可透過電子郵件[email protected]提交表格，或郵寄至Office of Family and Community Engagement, 52 Chambers Street, Room 405, New York, NY 10007。申請截止日期為11月4日。