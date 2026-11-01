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雲頂亞洲美食文化節 七國風味飄香

記者高雲兒╱紐約報導
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美國亞裔活動中心(AAAC)與紐約市雲頂世界10月31日在皇后區共同舉辦「202...
美國亞裔活動中心(AAAC)與紐約市雲頂世界10月31日在皇后區共同舉辦「2026雲頂亞洲風情美食文化節」。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

美國亞裔活動中心與紐約雲頂世界聯辦亞洲風情美食文化節，集結7國美食與表演，藉萬聖節活動促進社區交流與文化多樣性。

美國亞裔活動中心(AAAC)與紐約市雲頂世界(Resorts World New York City)10月31日在皇后區共同舉辦「2026雲頂亞洲風情美食文化節」，匯集馬來西亞、中國、菲律賓、印尼、泰國、韓國及緬甸等七國特色美食與文化表演，讓民眾在萬聖節當天品嘗亞洲料理、欣賞傳統藝術，促進不同族裔間的交流。

美國亞裔活動中心主席顏天怡(Tammy Ngan)、馬來西亞駐紐約總領事、印尼駐紐約總領事館代表及多個社區組織代表出席開幕典禮。

顏天怡致詞時感謝雲頂世界提供場地及支持，表示活動結合萬聖節與亞洲文化，希望透過各國美食、傳統表演及文化習俗，展現亞洲多元特色，並邀請民眾品嘗美食、購物、欣賞演出及參與抽獎。

雲頂世界代表表示，很榮幸與亞裔活動中心共同舉辦活動，讓民眾品嘗中國及東南亞特色料理，同時支持本地商家，推廣文化多樣性。

馬來西亞駐紐約總領事表示，雲頂世界象徵亞洲企業與文化在美國的發展成果，肯定活動凝聚不同亞裔社區；印尼美食協會主席與菲律賓社區代表也分別介紹各自國家的特色美食及文化表演，邀請民眾參與體驗。

此外，紐約州眾議員金兌錫辦公室代表、社區團體及商家也到場支持。主辦單位表示，希望透過美食與文化活動，讓不同背景的居民相聚，認識亞洲各國傳統，進一步加強社區聯繫。

美國亞裔活動中心(AAAC)與紐約市雲頂世界10月31日在皇后區共同舉辦「202...
美國亞裔活動中心(AAAC)與紐約市雲頂世界10月31日在皇后區共同舉辦「2026雲頂亞洲風情美食文化節」。(記者高雲兒╱攝影)

現場匯集馬來西亞、中國、菲律賓、印尼、泰國、韓國及緬甸等七國特色美食。(記者高雲...
現場匯集馬來西亞、中國、菲律賓、印尼、泰國、韓國及緬甸等七國特色美食。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動由美國亞裔活動中心(AAAC)與紐約市雲頂世界(Resorts World New York City)共同舉辦，地點在皇后區，主軸是結合美食、表演與社區交流。

  • 現場匯集馬來西亞、中國、菲律賓、印尼、泰國、韓國及緬甸7國特色料理，並搭配傳統藝術表演、文化習俗展示與互動體驗，讓民眾一次感受多元亞洲風味。

  • 主辦單位希望藉由美食與文化活動，讓不同背景居民相聚，認識亞洲各國傳統並加強社區聯繫；多位領事與社區代表也到場，肯定活動有助於族裔交流與文化推廣。

萬聖節 緬甸 印尼

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