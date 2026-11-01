我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

法拉盛草原公園帕多蘭步道 封2年施工

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的帕多蘭步道，因紐約市環境保護局(DEP)展開大型汙...
皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的帕多蘭步道，因紐約市環境保護局(DEP)展開大型汙水設施升級工程，預計封閉約兩年。圖為皇后區法拉盛草原可樂娜公園。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

為配合皇后區大型污水設施升級，法拉盛草原公園帕多蘭步道自10月起封閉約2年，工程將提升泵站處理量並整修周邊設施。

皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)內的帕多蘭步道(Pat Dolan Trail)，因紐約市環境保護局(DEP)展開大型汙水設施升級工程，自10月起暫停對外開放，預計封閉約兩年。對常到公園散步、健行、觀鳥的居民來說，短期內通行會受影響；市府表示，施工完成後將恢復周邊自然環境，改善民眾使用體驗。

這項工程耗資7920萬元，主要針對位於秋園丘(Kew Gardens Hills)的公園東路汙水泵站(Park Drive East Pump Station)。該泵站建於1930年代上一次大規模升級已是1980年代。市環保局表示，將擴建地下設施，並新建地面建築以安置重要電力設備。

完工後，泵站每日處理能力將由1300萬加侖提高至1500萬加侖，同時增設一台備用泵，提升設備運作的穩定性及可靠度。該泵站服務皇后區約620畝集水區內的居民及商家，汙水最終輸送至鮑威里灣汙水資源回收廠(Bowery Bay)處理。對地方居民而言，將有助因應日常汙水處理需求。

除泵站本身，工程也將整修既有的加壓輸送管線。其中部分管線穿越法拉盛草原可樂娜公園南端的柳湖自然保護區(Willow Lake Preserve)地下。

市環保局表示，由於施工範圍涉及柳湖自然保護區，帕多蘭步道必須關閉約兩年。施工期間也將重建保護區內已逐漸老化的人行橋，改善未來遊客進出及通行條件。步道封閉期間，公園使用者須依現場標示改道；公園局駐法拉盛草原可樂娜公園的人員也將與市環保局合作，協調施工期間的園區出入及管理安排。

精華 FAQ

  • 因紐約市環保局在法拉盛草原可樂娜公園推進大型污水設施升級，施工範圍牽涉柳湖自然保護區地下管線，為確保安全與施工需要，步道將暫停開放約2年。

  • 工程主要針對位於秋園丘的公園東路污水泵站進行升級，內容包括擴建地下設施，並新建地面建築安置重要電力設備，以提升整體運作穩定性。

  • 泵站每日處理能力將由1300萬加侖提高至1500萬加侖，並增設備用泵與修復人行橋；雖然施工期間通行受影響，但完工後可改善污水處理與遊園體驗。

法拉盛 皇后區 紐約市

上一則

第十九屆金秋音樂會 《金秋交響·聲耀250載》11月1日隆重登場 美國建國250週年 鄉音二十五週年

下一則

雲頂亞洲美食文化節 七國風味飄香
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛凱辛娜公園新公廁 拚明年2月完工

法拉盛凱辛娜公園新公廁 拚明年2月完工
皇后區植物園溫室故障 州府千萬元重建

皇后區植物園溫室故障 州府千萬元重建
黃敏儀籲評估法拉盛鐵路上方蓋公園

黃敏儀籲評估法拉盛鐵路上方蓋公園
皇后區地下電纜工程惹議 劉醇逸釋疑

皇后區地下電纜工程惹議 劉醇逸釋疑

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
Gorgeous品牌設立於曼哈頓的店舖。(受訪者提供)

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

2026-10-27 02:29
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

2026-10-24 05:42

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的