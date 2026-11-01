法拉盛草原公園帕多蘭步道 封2年施工

皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的帕多蘭步道，因紐約市環境保護局(DEP)展開大型汙水設施升級工程，預計封閉約兩年。圖為皇后區法拉盛草原可樂娜公園。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 為配合皇后區大型污水設施升級，法拉盛草原公園帕多蘭步道自10月起封閉約2年，工程將提升泵站處理量並整修周邊設施。

皇后區法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)內的帕多蘭步道(Pat Dolan Trail)，因紐約市 環境保護局(DEP)展開大型汙水設施升級工程，自10月起暫停對外開放，預計封閉約兩年。對常到公園散步、健行、觀鳥的居民來說，短期內通行會受影響；市府表示，施工完成後將恢復周邊自然環境，改善民眾使用體驗。

這項工程耗資7920萬元，主要針對位於秋園丘(Kew Gardens Hills)的公園東路汙水泵站(Park Drive East Pump Station)。該泵站建於1930年代上一次大規模升級已是1980年代。市環保局表示，將擴建地下設施，並新建地面建築以安置重要電力設備。

完工後，泵站每日處理能力將由1300萬加侖提高至1500萬加侖，同時增設一台備用泵，提升設備運作的穩定性及可靠度。該泵站服務皇后區約620畝集水區內的居民及商家，汙水最終輸送至鮑威里灣汙水資源回收廠(Bowery Bay)處理。對地方居民而言，將有助因應日常汙水處理需求。

除泵站本身，工程也將整修既有的加壓輸送管線。其中部分管線穿越法拉盛草原可樂娜公園南端的柳湖自然保護區(Willow Lake Preserve)地下。

市環保局表示，由於施工範圍涉及柳湖自然保護區，帕多蘭步道必須關閉約兩年。施工期間也將重建保護區內已逐漸老化的人行橋，改善未來遊客進出及通行條件。步道封閉期間，公園使用者須依現場標示改道；公園局駐法拉盛草原可樂娜公園的人員也將與市環保局合作，協調施工期間的園區出入及管理安排。