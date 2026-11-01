詹樂霞主打抗川普爭連任 柯鈺潔批

代表共和黨參選檢察總長的柯鈺潔(Saritha Komatireddy)日前出席候選人論壇。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州檢察長選戰進入最後階段，詹樂霞以對抗川普、捍衛紐約利益爭取連任，柯鈺潔則批她偏向全國政治並強打治安，民調仍由詹樂霞領先。

紐約州提前投票將於11月1日結束，州檢察長選戰攻防也來到最後階段。現任詹樂霞 (Letitia James)將與總統川普 (Donald Trump)的法律交鋒，列為爭取第三任期的競選主軸，強調自己敢於對抗權勢、維護紐約人的利益。共和黨挑戰者、前聯邦檢察官柯鈺潔(Saritha Komatireddy)則批評她「沉迷全國政治」，主張應把更多心力放在打擊犯罪與詐欺。

詹樂霞曾任紐約市公益維護人及布碌崙 (布魯克林)市議員，2018年當選州檢察長、2019年就任。任內，她對川普政府提起80多次訴訟，經常聯合其他民主黨籍州檢察長，挑戰移民執法、醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)經費及住房補助等政策，也成為川普在社群平台與造勢場合反覆批評的對象。

詹樂霞受訪時表示，自己在紐約州各地乃至全國走訪，經常有人感謝她挺身保護紐約人的利益。不過，這些訴訟也並非全然順利。她針對川普及其企業提起的民事詐欺案，2023年獲法院認定存在虛報資產價值、藉此取得較優惠貸款條件的行為。中級上訴法院2025年撤銷金錢追繳，但保留詐欺責任認定，案件仍在州最高司法機構上訴法院審理。

柯鈺潔則將競選矛頭對準詹樂霞，批評她「沉迷全國政治」，把本應超越黨派的公職政治化。她承諾，若當選將重整州檢察長辦公室，加強打擊犯罪與詐欺，並批評民眾已厭倦民選官員利用職位謀取個人利益，而非改善市民生活。

兩人8日舉行辯論後，柯鈺潔的尖銳批評片段在網路流傳，川普也在Truth Social上稱讚她的表現。對於對手主打街頭犯罪，詹樂霞反駁，這反映柯鈺潔誤解州檢察長的工作。州檢察長辦公室長期著重民事執法，包括向鴉片類止痛藥製造商及經銷商追討和解金，爭取和解與改革。一般襲擊、竊盜及販毒等刑事案件，通常由地方檢察官負責起訴。

民主黨在紐約州擁有選民登記優勢，共和黨候選人柯鈺潔則在辯論後提高能見度，主打治安，並批評詹樂霞過度投入全國政治。不過，錫耶納研究所10月28日公布的民調顯示，詹樂霞以54%對39%領先柯鈺潔15個百分點。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前赴法拉盛出席亞裔社區造勢活動，強調將持續維護移民權益，並透過法律途徑挑戰聯邦政府的相關政策。(記者戴慈慧╱攝影)