中介費不得轉嫁租客 遭經紀「改名」違收

在FARE法案生效後，部分物業管理公司或其聘請的經紀人仍試圖透過各種方式規避禁令，向租客收取額外費用。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市實施FARE法案後，仍有部分經紀以改名收費、附加條件或假房源規避禁令；市府已加強執法，開罰並協助租客追回款項。

紐約市 已實施「公寓租賃費用公平法案」(FARE法案)，規定房地產經紀代表房東工作時，不得再將中介費轉嫁給租客 。不過隨著市府加強執法，部分物業管理公司或其聘請的經紀人，仍試圖透過各種方式規避禁令，包括改以「管理費」名義收費、刊登已經租出的公寓，以及以未公開出租的房源作為誘餌，吸引租客付費。

市消費者與勞工保護局(DCWP)於2025年6月至2026年4月期間發出的傳票 和相關證據文件，揭露了房產經紀涉嫌違法或遊走法律灰色地帶的各種手法。其中的手段包括出租廣告直接要求租客支付中介費，但其他情況則較為複雜，有些中介以其他名稱掩飾中介費，或以提供優先考慮、提高申請獲批機會等條件，誘使租客額外付費。另有中介先向租客推薦其他公寓，再將這些房源稱為「非公開房源」(off-market listings)，並要求租客支付費用。

自法律去年6月生效至今年10月中期間，紐約市民已向當局提出超過2500宗與中介費相關的投訴及查詢；不過當局表回應稱，大部分個案提供的資料不足，無法採取執法行動。

截至目前，當局已發出91張傳票，指控涉及130項違規行為，其中55項違規導致罰款，總額達6萬元；另外當局也成功協助租客追回超過2萬4000元的費用；至於其他的相關案件，還需由行政審判與聽證辦公室(OATH)裁決。

此外，根據70多宗可查證裁決結果的案件，其中超過一半的房產經紀因未出席聽證會而被裁定有責；部分未出席的中介事後表示，原先根本不知道已收到傳票。

對此報導，當局局長萊文(Samuel A.A. Levine)認為，FARE法案有助打擊違規中介費的收取，指出當局近幾個月接獲的相關投訴也有所減少，「我們自行監察StreetEasy及其他平台上的出租資訊，結果顯示，愈來愈多房東遵守法律。我認為，我們在執法方面也採取了積極措施。」

在紐約市房源緊張、租屋競爭激烈的市場中，一些急於找到公寓的申請者發現，房產經紀承諾只要支付中介費，就能獲得優先考慮或提高申請成功的機會；然而，當局強調此舉違反FARE法案中的相關條款，法律規定任何人不得以租客聘請任何代理人作為出租住宅物業的條件，這種做法被稱為「附加條件」。

當局也明確表明，不會容許中介透過更換收費名稱來規避法律，例如StreetEasy、Craigslist的一些租屋廣告中，會列出要收取相當於一個月租金的「介紹費」(finders fee)、「房地產服務費」(real estate fee)，或將額外收費稱為「搬遷及管理服務費」、「一次性管理費」等，均屬於以其他名稱掩飾的中介費的情況。