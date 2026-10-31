季風出版主理人：只做最有價值內容

季風書園原為上海知名公共文化空間，一度在中共當局的打壓下被迫熄燈，後遷至華府重新啟程。「季風」旗下的「季風出版」品牌近日剛剛推出了首部中文作品「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」。季風主理人于淼表示，出版既與書店存在先天性的關聯，也旨在擴展品牌本身的「公共」屬性，「季風出版」未來不求多快，只做經得起時間考驗和最有挑戰性的書，讓讀者藉以了解更真實的中國。(圖/受訪者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 從上海遷至華府的季風書園推出「季風出版」，首部作品為成蕾獄中自傳中文版，主理人于淼表示，未來將以不避敏感、重視品質與公共討論的方式選書。

「季風出版」品牌首部作品「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」中文版日前問世，並已開始在華府 季風書園及其網店出售。該書紀錄了澳籍華裔 媒體人成蕾 不幸淪為大國博弈的棋子、被當局無故關押三年的獄中經歷。「季風出版」是從上海遷至華府的知名中文獨立文化空間「季風書園」的子品牌，主理人于淼在接受本報專訪時表示，出版是對書店本身業已形成的公共文化空間的一種外展，雖然被迫流亡，但季風「不是政治反對組織」，而是要做「有價值、有挑戰性」的內容。

季風書園1997年由中國出版人嚴搏非在上海創辦，以人文社科類選書品質而知名。2012年，身為企業家及公益人士的于淼接手經營季風，透過講座、放映會等方式將「季風」打造成一個全國知名的公共文化空間，但也開始遭到中國當局猜忌。2018年，上海季風書園在壓力下被迫熄燈，此後于淼全家赴美生活。2024年9月1日，季風書園在華府重新啟程，並延續了其在中國積累的公共文化屬性，現已成為美東地區中文社群和華府中國研究界的重要文化地標。

于淼表示，書店與出版本來就存在著密切的先天關聯，做出版的想法早在中國時就已開始出現。在與全球各地中文出版業者建立業務聯繫的過程中，也積累了很多的經驗，因此在時機成熟後，「季風出版」便順理成章地被提上日程。

成蕾這部自傳的英文版由澳洲出版社發行，但並未在美國上市。季風書園曾以作者自購並快遞發送的方式採購過一小批樣書，雖然銷售成績不錯，但無奈成本過高，難以為繼。後來，于淼了解到成蕾本人也希望出版一部中文版，然而諮詢過多家華語出版機構後，對方均因「題材敏感」等原因而猶豫不決。他說，「考慮到我們現在的狀況，已經沒有什麼顧慮了」，而且該書內容強烈的社會性也與季風一直以來關注社會議題的調性相投，因此雙方一拍即合，「季風出版」品牌旗下的第一部書就此誕生。

「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」由「季風」在台灣出版，並在台灣和美國先後上市。在談到如此安排的原因時，于淼表示，台灣本來就是華語書籍最重要的市場之一，而且台灣合作者的業務水平高，更擁有成熟的發行通路。與台灣相比，香港的出版業早已喪失自由，而美國的中文出版商普遍依靠亞馬遜的定製出版體系，設計、排版、裝幀等基本流程可選項目有限，難以保證書籍的美觀度等整體品質。于淼說，第一本書並不會過多考慮成本收益問題，更多是要把形象和品質呈現出來。

多年來，季風書園以其「公共」性而著稱。于淼說，以書店為圓心的公共空間擴展並非基於商業模式的考量，而是來自此前的多年公益經歷中自然而然積聚起的社會關懷，「有了自己的空間，在這裡繼續對一些重要話題的討論，進一步加強人與人之間的連結」。重新出發後，公共空間「基因」得以傳承，並且由於華府有眾多研究中國問題的智庫或高校，這一空間更已擴展到英文世界，如今到店的客人中，至少一半都是英文讀者。

季風增加出版項目，也是為了在「公共空間」的基礎上增加一種與讀者交流和討論的方式。于淼表示，未來的出版計畫會採用穩妥的方式，只做經得起時間考驗的書，讓讀者了解更真實、更多樣化的中國，而且不希望與其他出版機構雷同，「做其不能做；大家都能做的，我們做更好」。具體到成蕾這本書，它的問世既有外人不敢為的挑戰性，而作者的聲音又很重要，值得被更多人聽到。之後選書，仍將致力於讓那些不太容易被聽到的聲音、或者團隊認為重要的聲音，透過季風之手傳遞出去。