因「洩露國家機密」遭中國關3年 澳籍華裔記者寫回憶錄

澳籍華裔媒體人成蕾曾在中國官媒工作，卻在澳中關係緊張時淪為「人質外交」的犧牲品。她的中文新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」近日在台灣出版、美國上市，書中記述了成蕾在長達三年的監禁中的點滴。(圖/季風出版提供)

AI摘要 文章摘要整理： 澳籍華裔記者成蕾出版獄中回憶錄，詳述被中國以洩密罪關押3年的經歷，並反思自身曾身在體制內，盼海外華人透過她看清中國政權。

澳籍華裔 媒體人成蕾 的新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」中文版日前已在美國上市。該書為華府 季風出版的首部作品，紀錄了成蕾不幸淪為大國博弈的棋子、被中國國家安全部門無故關押長達三年的獄中經歷，她用一個個在漫長的絕望中尋找快樂、放鬆甚至生理慰藉的細小情節編織出一幅政治受難者在中國所要面臨之痛苦的圖景，同時表達了對「體制內」底層作惡者的同情。在接受本報專訪時，成蕾對自己曾經任職於中國外宣部門、「身為體制的一員」表達了悔意，並希望部分海外華人透過她的經歷，更清晰地認識他們所愛的那個政權。

成蕾的新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」是「季風出版」品牌的首部作品。中文版在台灣出版，並在台灣、美國以及其他海外中文社群發行。(圖/季風出版提供)

先抓人 再臨時羅織罪名

成蕾出生於中國，幼年隨家人移民澳洲。在進入新聞業後，她曾在中國國營媒體中央電視台英文頻道任財經主播。2020年8月，成蕾在澳中關係惡化的時代背景下，被中國國安機構抓捕，官方罪名是「洩露國家機密」，理由是她在當年的「兩會」期間，比官方所要求的時間提前了七分鐘將「政府工作報告」內容發布了出去。

成蕾說，中國當局的操作完全是「先抓人、再定罪」。在抓捕過程中，國安人員在她寓所的辦公桌上蒐集了一些文件，其中包括「政府工作報告」紙質版。在此後的多次審問中，當局認為只有「提前洩露報告」這一細節「能做成鐵案」，於是才給她安上這個罪名。

事實上，在預定時間前搶先發布官方內容，是新聞界在「搶頭條」時常用的操作方式，而且央視在給她這份文件時，並未明確告知其為機密。更重要的，是當時澳洲政府公開要求對新冠病毒進行獨立溯源調查，引發中國憤怒，不僅將對澳的外交和經貿關係降至冰點，並對身在中國的澳籍人士進行監視。而成蕾當時正在策畫一檔新節目，需要頻繁出入多國駐華使館，或許這也讓她成了一個顯著的目標，隨後便不幸成為「人質外交」的犧牲品。

憑藉記憶 留下獄中記錄

成蕾被捕後，首先在正式監禁設施之外接受比監獄更殘酷的「指定監視居住」，直到2021年5月中國當局正式宣布逮捕之後，她才被送入位於北京的國安部門專門看守所關押。

在看守所內，紙筆管理非常嚴格，每兩周才能寫一次採購清單。在書寫時，在押人員受到嚴密監視，任何一個多餘的字都無法寫下。成蕾作為外籍人士，如果收到家人的來信，可以獲准回信，這已屬於特別開恩了。而在她收到家信後，看守所會在兩小時內將其收走，且每一頁紙都要嚴格記錄，以避免在押者獲取任何私藏紙張的機會。

在這樣的條件下，成蕾卻在書中留下了大量細節描述。她說，這些全是強行用腦記下的，除了先天記性好以外，在獄中無所事事的時候，也天天都在反覆回憶這些細節。「在登上自由航班的那一秒鐘，我就開始寫作。」她說，如果出來後不趕快寫，大腦在經歷了從禁錮到自由的劇烈轉變、各種感官突然受到大量資訊衝擊後，會很容易遺忘。即使如此，還是會遺漏很多。在撰寫書稿時，成蕾不斷在編輯的提示和追問之下，努力去回想更多的細節。

苦中作樂 不能想念家人

成蕾在書中用了大量篇幅記述她在令人絕望的獄中「找樂子」以支撐自己堅持下去的故事，包括教獄友英語、唱英文歌、計算著頁數閱讀寶貴的圖書，甚至是不時讓自己陷入性幻想、或用數學和物理知識計算自己「用多大的力量和速度才能撞死在牆壁或地板上」等等。

作為一名擁有兩個孩子的單親母親，成蕾表示，她在那時無法依靠想念孩子去支撐自己的精神，因為在那樣絕望的環境中，家人作為內心最柔軟的部分，如果陷入思念，是沒法度過的，所以必須「給自己的心裝上盔甲」。唯一能作為精神支柱的，是強化一種高度抽象的信念：為了孩子，我要把自己的身心照顧好，但絕不能讓自己陷入對於具體事情的思考，比如「孩子該上中學了，入學情況如何？是否會被同學欺負」等，否則要麼會進入一種虛無狀態，要麼就會非常難過。她有室友便是這樣，由於想念家人，因而終日以淚洗面。

成蕾說，苦中作樂是一種迴避「動感情」的好辦法。「我要去尋找一些能產生積極結果的事情，比如今天我要讓我的室友們笑、今天我要創作一個小遊戲、今天我要教他們唱一首英文歌」，或者「下個月使館探視時，我要給他們講個笑話；我要寫一首英文rap，吐槽這裡糟糕的伙食」，只有這樣才能讓自己的心情和身邊的氛圍好一些。

在看守所內，無人有權擁有自己的名字，所有人互相都只能稱呼對方的編號。成蕾最初被叫「03」，但隨著她的努力逐漸感化了身邊人，獄友們後來都改叫她為「老師」。

曾入體制 難說自己冤枉

與普通刑事犯罪嫌疑人看守所不同，成蕾所在的國安看守所，在押人員的「罪名」如果按照外界標準，多數都很難成「罪」，比如她有獄友是因為看了嘲諷習近平的書、或者在接受外媒採訪時「說錯了話」，甚至有人是受到前男友的案件牽涉而被關進來的。

在當局的判刑邏輯上，「中國人被判得更重，曾經身在體制內的中國人重上加重」；此外，涉及國安的案卷內外有別，拿給律師的文件與真正決定命運的文件根本不同，等於辯護和審判全是表演，當事人的命運早就被國安部門決定好了。

但在談到自己時，成蕾表示，她很難說自己是冤枉的，這種負罪感並非完全由於殘酷的審訊壓力所致，「我從內心覺得，我就不該曾經在這個體制內工作」。從少年時代起，成蕾就曾在澳洲參與聲援1989年中國民主運動，她也並非不知道中國官方媒體的角色僅僅是官方宣傳的喉舌。她說，在入職前，她一度自我安慰：「我會在體制內去做一些盡可能改變它的事」、以及「英文財經頻道應該相對比較客觀」，但如今回想，「這整個體制就是一個有害的東西」。

「我有『蠢』的罪，我也做過很好的事情，我不知道這二者能相互抵銷多少。我現在在做的事情，算是經過反思後的一種彌補。」成蕾說，她的特殊經歷，讓她在親共和反共的群體中都受到很多指責。她不認為自己完全無辜，但華人世界的很多批評者對於個人的道德完美有一種苛求，卻對制度的作惡有很高容忍度，她反對這種聲音。