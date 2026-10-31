亞太裔老齡醫保講座 孟昭文中英文解說
NAPCA與KCS在法拉盛舉辦醫保講座，孟昭文用中英文提醒長者關注白卡等福利變化，並介紹Medicare、ACA投保資訊與防詐騙措施。
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NAPCA與KCS在法拉盛舉辦醫保講座，孟昭文用中英文提醒長者關注白卡等福利變化，並介紹Medicare、ACA投保資訊與防詐騙措施。
全國亞太裔老齡中心(NAPCA)與韓裔社區服務中心(KCS)30日在法拉盛聯合舉辦醫療保險福利講座，國會眾議員孟昭文出席，以中英文向長者介紹相關資訊，提醒民眾留意白卡(Medicaid)等社會福利政策變化。NAPCA總裁兼首席執行官鄺朝賢則介紹醫療保險開放投保、福利調整及防詐騙知識。
孟昭文肯定兩家機構長期服務亞裔及移民長者的努力，並提醒民眾密切關注白卡政策變化。隨著白卡、糧食券(SNAP)等福利面臨調整，部分長者因語言及數位使用障礙，難以及時掌握相關資訊。
鄺朝賢表示，今年多項醫療及社會福利政策變化，讓不少長者感到困惑與擔憂。他強調，長者不必獨自面對這些變化，NAPCA與KCS將持續提供協助。
聯邦醫療保險(Medicare)年度開放投保期已開始，持續至12月7日，民眾可檢視並調整2027年的醫療及處方藥保險。2027年可負擔健保(ACA，俗稱「歐記健保」)則自11月1日起開放投保。講座也提供相關保險資訊及防詐騙提醒。
民眾如有醫療保險或福利相關疑問，可致電NAPCA普通話專線(800)683-7427、廣東話專線(800)582-4218，或KCS服務電話(718)939-6137尋求協助。
講座由全國亞太裔老齡中心(NAPCA)與韓裔社區服務中心(KCS)共同舉辦，並邀請國會眾議員孟昭文到場，以中英文向長者說明醫療保險與福利資訊。 她提醒民眾密切關注白卡(Medicaid)等社會福利政策變化，因為白卡、糧食券(SNAP)等福利可能調整，部分長者又受語言與數位障礙影響，較難即時掌握。 Medicare年度開放投保期已開始，至12月7日結束；2027年ACA則自11月1日起開放投保。民眾如有疑問，可致電NAPCA普通話或廣東話專線，或聯絡KCS。
精華 FAQ
講座由全國亞太裔老齡中心(NAPCA)與韓裔社區服務中心(KCS)共同舉辦，並邀請國會眾議員孟昭文到場，以中英文向長者說明醫療保險與福利資訊。
她提醒民眾密切關注白卡(Medicaid)等社會福利政策變化，因為白卡、糧食券(SNAP)等福利可能調整，部分長者又受語言與數位障礙影響，較難即時掌握。
Medicare年度開放投保期已開始，至12月7日結束；2027年ACA則自11月1日起開放投保。民眾如有疑問，可致電NAPCA普通話或廣東話專線，或聯絡KCS。
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