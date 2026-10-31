亞太裔老齡醫保講座 孟昭文中英文解說

國會眾議員孟昭文出席。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： NAPCA與KCS在法拉盛舉辦醫保講座，孟昭文用中英文提醒長者關注白卡等福利變化，並介紹Medicare、ACA投保資訊與防詐騙措施。

全國亞太裔老齡中心(NAPCA)與韓裔社區服務中心(KCS)30日在法拉盛聯合舉辦醫療保險福利講座，國會眾議員孟昭文 出席，以中英文向長者介紹相關資訊，提醒民眾留意白卡 (Medicaid)等社會福利政策變化。NAPCA總裁兼首席執行官鄺朝賢則介紹醫療保險開放投保、福利調整及防詐騙知識。

孟昭文肯定兩家機構長期服務亞裔 及移民長者的努力，並提醒民眾密切關注白卡政策變化。隨著白卡、糧食券(SNAP)等福利面臨調整，部分長者因語言及數位使用障礙，難以及時掌握相關資訊。

鄺朝賢表示，今年多項醫療及社會福利政策變化，讓不少長者感到困惑與擔憂。他強調，長者不必獨自面對這些變化，NAPCA與KCS將持續提供協助。

聯邦醫療保險(Medicare)年度開放投保期已開始，持續至12月7日，民眾可檢視並調整2027年的醫療及處方藥保險。2027年可負擔健保(ACA，俗稱「歐記健保」)則自11月1日起開放投保。講座也提供相關保險資訊及防詐騙提醒。

民眾如有醫療保險或福利相關疑問，可致電NAPCA普通話專線(800)683-7427、廣東話專線(800)582-4218，或KCS服務電話(718)939-6137尋求協助。

全國亞太裔老齡中心(NAPCA)與韓裔社區服務中心(KCS)30日在法拉盛聯合舉辦醫療保險福利講座。(記者高雲兒╱攝影)