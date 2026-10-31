紐約急招鏟雪工 時薪30元、加班45元

市清潔局正招募今冬緊急鏟雪工，起薪每小時30元，當局下周起在華埠、皇后區等地舉行登記活動。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市清潔局為今冬大雪後的臨時清雪需求急招鏟雪工，時薪30元、加班45元，並在多區舉辦登記與培訓。

紐約市清潔局(DSNY)正招募今冬緊急鏟雪工，起薪每小時30元，每周工作超過40小時後增至45元。當局下周起在華埠 、皇后區 等地舉行登記活動，11月30日前完成手續者可參加四小時有薪培訓。

緊急鏟雪工為按日臨時聘用，只有在大雪後有需要時才會接獲上班通知，工作時數並無保證。工作包括清理巴士站、行人過路處、消防栓及階梯街道等公共區域的積雪和結冰。

申請人須年滿18歲、可在美國合法工作，並能在嚴寒下從事繁重體力勞動。登記時須提供有效電話及電郵，並攜帶社安卡 正本和未過期的就業資格證明；工作時須自備冬季防寒衣物。

華埠附近的登記活動將於11月5日、19日及30日中午12時至下午4時，在窩扶街(Worth St.)125號市清潔局總部二樓舉行。皇后區場次則於11月14日上午9時至下午5時，在北方大道104-20號舉行。另有布朗士及哈林區場次，申請人可先在網上預約。

11月30日前完成登記者，可於12月參加四小時有薪培訓；市府亦將加快薪資結算，力爭在工作後兩周內發薪。獲錄取者會按各區需求及所選地點，分派至市清潔局車房待命。

今年時薪由上個冬季的19.14元提高至30元，加班時薪亦由28.71元增至45元。有意者可登入nyc.gov/snowemploy查看場次及預約；預先登記可保留時段，合資格者亦可現場申請。