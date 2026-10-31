成功大學大紐約區校友會長 嚴浩瑋接掌

國立成功大學大紐約區校友會舉行年度年會，邀集大紐約地區不同世代的校友齊聚交流。(校友會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 成功大學大紐約區校友會舉行年會，選出嚴浩瑋為新任會長、趙章閎為副會長，並頒獎表揚校友、發放獎學金，持續凝聚紐約地區不同世代成大人。

台灣國立成功大學大紐約區校友會近日年度年會，大紐約地區不同世代的校友齊聚交流，並舉行傑出校友表揚、獎學金頒發及新一屆董事與正副會長選舉。其中，嚴浩瑋當選新任會長，趙章閎當選副會長。

年會邀請駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強 、組長許益源、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、副主任廖淑惠出席。身為成大校友的李志強表示，高興能與旅居紐約的校友相聚，並藉此機會交流。王怡如則肯定成大大紐約區校友會長期積極參與僑社活動，尤其在吸引年輕世代加入方面展現活力。

年會期間，校友會頒發多項獎項，表揚對校友會及社群作出貢獻的校友。其中，「傑出貢獻獎」得主包括何炳文、嚴浩瑋、李鎮宇、陳麗惠、張東隆、廖廣哲、李明星、葉俞君及耿揚名；「校友楷模獎」則由李志強、吳武田、陳玲子及鄭向元獲得。此外，校友會亦向宋彥霖(Aaron Sung)頒發獎學金，鼓勵年輕世代持續進修與發展。

校友會現任會長黃燕怡表示，近年透過舉辦多元活動及加強宣傳，積極吸引年輕校友參與，希望不同年齡層的校友都能在組織中建立聯繫、找到歸屬感。目前校友會成員年齡從25歲至100歲，橫跨多個世代，年長校友能分享人生與職涯經驗，年輕成員則為組織注入新的想法與活力。

為促進世代交流，校友會董事長何炳文近年亦推動校友故事募集計畫，邀請不同年代的畢業生分享求學經歷、職涯發展及人生故事。目前已完成七篇訪談文章，收錄於今年度年刊。

當日亦完成新一屆董事及正副會長選舉。黃燕怡感謝歷屆幹部及校友長期支持，期許由嚴浩瑋領導的新團隊延續既有服務基礎，進一步拓展校友網絡，吸引更多年輕成員參與。