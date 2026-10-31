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皇后區植物園溫室故障 州府千萬元重建

記者高雲兒╱紐約報導
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植物園30日宣布，獲得紐約州政府1000萬元撥款，將重建使用逾半世紀的老舊溫室。...
植物園30日宣布，獲得紐約州政府1000萬元撥款，將重建使用逾半世紀的老舊溫室。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區植物園因老舊溫室冬季失暖致植物大量死亡，獲紐約州1000萬元撥款後將重建兩座現代化溫室，並擴大開放與教育服務。

皇后區植物園今年初因寒冬期間溫室暖氣故障，導致數百株植物死亡，部分栽種多年的香蕉樹及珍貴熱帶植物也未能倖免。植物園30日宣布，獲得紐約州政府1000萬元撥款，將重建使用逾半世紀的老舊溫室，興建兩座現代化設施，未來部分區域還將首次對公眾開放。

植物園執行長漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)表示，現有溫室自1960年代植物園從法拉盛草原可樂娜公園遷至現址時便開始使用，至今已超過60年，主要用於培育熱帶植物、蘭花及季節性花卉等。多年來，溫室陸續出現漏水、地板隆起等問題，工作人員只能不斷修補。今年初遭遇極端低溫時，溫室失去供暖，造成數百株植物死亡，凸顯重建的迫切性。

眾議員李羅莎(Nily Rozic)透露，事故發生時，漢佐普洛斯正好前往州府奧伯尼，隔天便向她展示植物死亡的照片，兩人都十分震驚。李羅莎隨後將問題帶到皇后區州眾議員代表團會議，並與州眾議會議長希斯提(Carl Heastie)及其他議員合作，在州長霍楚(Kathy Hochul)支持下，成功爭取1000萬元撥款。

根據規畫，新溫室將採用現代化設備，改善植物培育及保存環境，部分區域也將首次對遊客開放，並符合無障礙設施標準，提供全年參觀及環境教育活動。李羅莎表示，新設施不僅能保護珍貴植物，也將擴大社區參與機會。希斯提則指出，這筆州府投資將改善植物園設施，讓更多居民享有綠地及教育資源。

國會眾議員孟昭文表示，植物園服務各年齡層居民，從清晨練太極的長者到參加校外教學的學生，都是園區常客。她此前另為植物園爭取50萬元聯邦資金，用於溫室及其他設施改善。

此外，多名皇后區州議員與州參議員劉醇逸共同爭取225萬元撥款，將用於玫瑰園、洗手間及園區圍欄等改善工程。市議員黃敏儀表示，新溫室配合正在興建的教育園區，將進一步擴大植物園的教育及社區服務功能。

植物園30日宣布，獲得紐約州政府1000萬元撥款，將重建使用逾半世紀的老舊溫室。...
植物園30日宣布，獲得紐約州政府1000萬元撥款，將重建使用逾半世紀的老舊溫室。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 園內溫室使用已逾60年，長期有漏水、地板隆起等問題，今年初又在極端低溫下失去供暖，導致數百株植物死亡，連多年香蕉樹與珍貴熱帶植物也受損。

  • 紐約州政府撥款1000萬元，預計重建老舊溫室並興建2座現代化設施，改善植物培育與保存環境，同時讓部分區域首次對公眾開放，並符合無障礙標準。

  • 州眾議員李羅莎、議長希斯提與州長霍楚等人共同促成撥款，孟昭文也曾爭取聯邦資金；此外，另有225萬元將改善玫瑰園、洗手間與圍欄等設施。

皇后區 眾議員 植物園

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