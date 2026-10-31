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少數族裔媒體：獲市府廣告驟減

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約市多家族裔及社區媒體反映，今年獲得的市府廣告收入大幅縮水，部分媒體甚至完全歸...
紐約市多家族裔及社區媒體反映，今年獲得的市府廣告收入大幅縮水，部分媒體甚至完全歸零。圖為市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年1月上任後首次邀請少數族裔媒體舉行圓桌會議。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約多家少數族裔及社區媒體反映市府廣告驟減，市議會因此召開聽證，質疑分配不透明與獨立性風險，市長辦公室則承諾補強人力並改善資訊揭露。

紐約市多家少數族裔及社區媒體反映，今年獲得的市府廣告收入大幅縮水，部分媒體甚至完全歸零。市議會政府運作、州及聯邦立法委員會近日舉行監督聽證會，追問廣告分配、人手不足及新聞獨立性等問題。新任市長族裔及社區媒體辦公室主任西達梅德(Mazin Sidahmed)表示，目前辦公室僅他一人，預計近期再增聘一人。

2021年第83號地方法設立該辦公室，並要求市長轄下各機構力求將至少50%的廣告支出投向族裔及社區媒體。市府2025財年廣告年報顯示，扣除豁免項目後，全市廣告開支約3170萬元，其中約775萬元投向族裔及社區媒體，占約24%。年報公布數字則為57%，只計算報紙、新聞網站、廣播及電視等廣告類別，未計入社群媒體等開支。

市議會議長朱曼寧(Julie Menin)指出，今夏她與非洲裔、亞裔及西語裔媒體座談時，不少出版人反映，市府廣告減少加劇經營困境，也找不到明確的市府聯絡窗口。

皇后區社區媒體Epicenter出版人卡利塔(S. Mitra Kalita)表示，旗下網路有出版人今年未收到任何市府廣告。紐約族裔及社區媒體聯盟代表表示，今年前九個月缺乏有效聯絡窗口，出版人對廣告消失的質詢「無人回應。」

委員會主席高步邇(Gale Brewer)批評，辦公室領導職位長期懸空，網站資訊也未及時更新，而小型媒體無法在等待整頓期間無限期撐下去。

議員另追問該辦公室今年先被納入市長大眾參與辦公室、之後又改隸市長傳訊主任的原因。西達梅德表示，無法解釋自己上任前的內部決策，但會以增加流向社區媒體的廣告金額為工作重點。

西達梅德本月初剛上任，正向廣告採購承包商蒐集2026財年資料，再逐一交由市府機構核對。他計畫公布各媒體獲得廣告的明細，並透過與出版人、各機構及承包商會面，了解資金分配的障礙；辦公室近期預計增聘一人，之後依工作需要建立團隊。他也澄清，年底前完成的是支出報告，並非要媒體等到年底才能取得廣告。

廣告分配是否可能成為左右新聞報導的工具，也是聽證焦點。議員質疑，負責支持獨立媒體的辦公室隸屬市長傳訊體系，如何保障批評市長的媒體不受懲罰。西達梅德明確表示，媒體對市府的報導立場不應影響取得廣告的機會，並強調自己曾任記者，不希望任何同行擔心履行監督職責會損害媒體收入。

精華 FAQ

  • 多家媒體反映，今年獲得的市府廣告收入明顯下滑，部分甚至完全沒有拿到廣告。這使本已經營吃緊的社區媒體壓力更大，也引發外界對分配是否公平的質疑。

  • 聽證會聚焦廣告分配是否透明、人手是否不足，以及市府廣告是否可能影響新聞獨立性。議員也質疑，負責支持媒體的辦公室若隸屬市長傳訊體系，如何避免懲罰批評市府的媒體。

  • 新任主任西達梅德表示，會先向承包商蒐集2026財年資料，再交由各市府機構核對，並公布各媒體獲得廣告的明細。他也說辦公室將先增聘1人，並與媒體及承包商會面找出分配障礙。

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