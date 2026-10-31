孩子萬聖節討糖 應防大麻食品混雜誤食

市衛生局提醒家長，孩子討糖返家後，應先檢查再讓他們食用，並將外形酷似糖果、餅乾的大麻食品與一般零食分開存放。圖為示意圖。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 市衛生局在萬聖節前提醒家長，應檢查孩子帶回的糖果與零食，並妥善收好大麻食品、藥物及小物件，以防誤食、中毒或窒息。

10月31日(周六)萬聖節 將至，市衛生局提醒家長，孩子討糖返家後，應先檢查再讓他們食用，並將外形酷似糖果、餅乾的大麻 食品與一般零食分開存放，以免幼童誤食中毒。藥物、螢光棒及小玩具也可能帶來中毒、誤吞或窒息風險。

去年萬聖節當天，市毒物管制中心(NYC Poison Center)共接獲124通涉及接觸潛在有毒物質的電話，其中47通涉及未滿12歲兒童，螢光棒、玩具及小物件是最常見的求助原因之一。另在2025年7月至2026年6月間，中心接獲137通涉及未滿五歲幼童接觸大麻食品的求助電話。

市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)提醒，在孩子吃糖前，家長應花幾分鐘檢查帶回家的物品，並妥善收好藥物與大麻製品，尤其是那些看起來像糖果的產品。

衛生局建議，家長及照顧者應丟棄已開封、沒有包裝、包裝破損，或疑似遭人動過手腳的糖果與零食，並查看標籤有無可能引發食物過敏的成分。大麻食品可製成軟糖、巧克力及餅乾等模樣，應保留原包裝，與萬聖節糖果及其他食物分開，存放在兒童拿不到的安全位置。

處方藥、非處方藥及維他命也容易被孩子誤當糖果，須收在看不見、拿不到的地方。幼童使用螢光棒或發光飾品時，成人應在旁看顧，不可讓孩子啃咬、咀嚼或弄破。硬糖、口香糖、小玩具及其他小物件可能造成窒息，鈕扣電池也須妥善收藏，避免誤吞。

市毒物管制中心全年無休、每天24小時提供免費且保密的諮詢，由受過專業訓練的藥劑師及護士接聽，電話為212-POISONS，即(212)764-7667，並提供逾150種語言的口譯服務。求助時可準備當事人的年齡、體重、接觸產品的名稱與分量、事發時間及症狀，並提供姓名與回電號碼，方便專業人員評估。

衛生局強調，若懷疑有人接觸有毒物質，且當事人清醒、意識清楚，即使尚未出現症狀，也應立即致電中心；吞下疑似有毒物質後，不要自行催吐。若已失去意識、抽搐或呼吸困難，應立即撥打911。