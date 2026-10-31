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紐約市警晉升禮 2華裔獲升職

記者劉梓祁／紐約報導
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華裔警官Tony Wong(右)30日晉升為市警督察，從市警局長蒂池(左)手中接...
華裔警官Tony Wong(右)30日晉升為市警督察，從市警局長蒂池(左)手中接受晉升徽章。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市警舉行晉升典禮，華裔警官Tony Wong與李泰然分別升任督察及副督察，展現亞裔警員在市警領導層的持續發展。

紐約市警(NYPD)30日在曼哈頓下城總部舉行晉升典禮，兩名華裔高階警官獲得升職，為皇后區第110分局局長Tony Wong，由副督察(Deputy Inspector)晉升為督察；以及布碌崙(布魯克林)第76分局局長李泰然(Tai Yuen Lee)，由警官(Captain)升任副督察。兩人均為華裔移民子女，也是家中第一代從警者。

當天共有五人晉升督察、四人升任副督察。Tony Wong在紐約市出生長大，父母為華裔移民。他表示，自己沒有中文姓名。根據市警亞裔警官協會(AAPEX)，他在紐約州立大學水牛城分校就讀期間，受到2001年九一一恐怖襲擊事件影響，決定投身執法工作，並於2007年加入市警，至今已有近19年警務經驗。

他最初在布碌崙第77分局擔任巡邏警員，其後曾在皇后區第101分局、布碌崙第66分局、反恐局及內部事務局等單位服務。晉升警官後，他先後擔任第112、115及114分局副局長，之後成為皇后區第108分局首位亞裔局長，再接掌第110分局。

Tony Wong擁有水牛城分校心理學學士及聖若望大學(St. John's University)刑事司法碩士學位，並完成聯邦調查局(FBI)國家學院及哥倫比亞大學警務管理課程。他能流利使用國語，且長期在多元族裔社區服務。

華裔警官李泰然(左)晉升為市警副督察，亞裔警官協會創會會長莫虎(右)到場祝賀。(...
華裔警官李泰然(左)晉升為市警副督察，亞裔警官協會創會會長莫虎(右)到場祝賀。(記者劉梓祁／攝影)

另一名獲晉升的李泰然則在皇后區出生長大，父母由香港移民來美。他畢業於法蘭西斯路易斯高中，其後在紐約市立大學柏魯克學院(Baruch College)取得財務會計學位。他畢業後於2009年進入警察學院，展開從警生涯。

李泰然先後在第75、49、24及32分局，以及曼哈頓北區巡邏勤務部門任職，2015年晉升警佐、2018年升任巡官，2023年再升為警官。他其後被派往布碌崙第76分局擔任副局長，並獲任命為局長。

李泰然表示，從警17年，家人一直給予他極大的支持。由於警務工作要求高、值勤時間不固定，家人需要承受不少壓力與犧牲。若沒有家人的理解與支持，自己不可能一路走到今天。

談及華裔背景對警務生涯的影響，李泰然表示，成長於多元文化環境，加上能說國語、廣東話及讀寫中文，使他在不同警區工作時得以更有效地與華人居民溝通，尤其是在協助犯罪受害者方面。他希望未來繼續做好本職工作，為改善紐約市的環境盡一分力。

同日到場的市警亞裔警官協會(AAPEX)創會會長莫虎表示，兩名華裔警官的晉升，不僅是個人長年努力的成果，也反映亞裔警員在市警領導階層中的發展。他鼓勵更多華裔及亞裔青年主動了解警察職業，包括警員所肩負的公共安全責任，以及警隊制度、職業發展與晉升方面的機會，並考慮投身警務工作、服務社區。

精華 FAQ

  • 在曼哈頓下城總部舉行的晉升典禮中，皇后區第110分局局長Tony Wong由副督察升為督察，布碌崙第76分局局長李泰然則由警官升任副督察。兩人都是華裔移民子女，也是家中第一代從警者。

  • Tony Wong在紐約市長大，2007年加入市警，曾任多個分局與單位職務，包括巡邏、反恐及內部事務等；之後歷任副局長、亞裔首位局長，並接掌第110分局，且能流利使用國語。

  • 李泰然表示，成長於多元文化環境，加上能說國語、廣東話及讀寫中文，使他在不同警區更容易與華人居民溝通，尤其有助於協助犯罪受害者；他也感謝家人多年來的支持。

華裔 皇后區 布碌崙

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