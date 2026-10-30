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孝情徵文藝術賽31日頒獎 華埠展出親子主題作品

記者范航瑜╱紐約即時報導
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美國全球和平華人聯合會28日舉行發布會，介紹孝情徵文暨藝術比賽頒獎活動，與會者合...
美國全球和平華人聯合會28日舉行發布會，介紹孝情徵文暨藝術比賽頒獎活動，與會者合影。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

美國全球和平華人聯合會將於10月31日在曼哈頓華埠舉辦第8屆孝情徵文暨藝術賽頒獎與展覽，以「我與父母的快樂時光」推廣孝親文化。

美國全球和平華人聯合會將於10月31日(周六)上午11時至下午12時30分，在曼哈頓華埠中華公所中山紀念堂，舉行第八屆孝情徵文暨藝術徵稿比賽頒獎典禮及藝術展覽。今年主題為「我與父母的快樂時光」，鼓勵參賽者透過文字及藝術創作，記錄與父母相處的經驗，表達感謝。

主辦方28日在華埠舉行發布會。會長楊淑如(Amy Yang)表示，今年參賽者多為30歲以下年輕人，希望藉比賽讓年輕一代從生活經驗出發，認識孝親文化，並將關愛父母的心意落實於日常。

本屆比賽按年齡分組，徵文及藝術作品均設優等獎與佳作獎，得獎者來自美國東、西兩岸。徵文得獎者包括紐約東華協會實習生，以及新澤西新希望學校中學生；藝術類得獎者主要來自培紅畫室及Tendy Liu藝術中心。典禮將展示得獎作品，並安排表演、演講及藝術展覽。

紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐、開平同鄉會主席鄧學源、黃氏宗親會主席黃華清、鳳凰舞蹈團團長陳月華及媽祖文化交流會伍興邦等出席發布會。與會者表示，支持以藝文活動推廣孝親文化，鼓勵下一代重視家庭關係與代際傳承。

頒獎活動地點為中華公所中山紀念堂，地址為勿街62號(62 Mott St., New York, NY 10013)。主辦方邀請社區民眾參加，查詢可電郵[email protected]

精華 FAQ

  • 頒獎典禮訂於10月31日周六上午11時至下午12時30分，在曼哈頓華埠中華公所中山紀念堂舉行，現場也會同步展出得獎作品。

  • 今年主題是「我與父母的快樂時光」，主辦方希望參賽者透過文字與藝術記錄與父母相處的經驗，表達感謝，並把孝親精神落實在日常生活。

  • 參賽者多為30歲以下年輕人，得獎者來自美國東、西兩岸，包含學生與藝術學習者。活動除頒獎外，還安排表演、演講與藝術展覽供社區參加。

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