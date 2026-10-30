我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

華埠兩餐館收銀機被偷走 損失共1400元 疑同一嫌犯所為

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
幸福茶記凌晨遭嫌犯撬鎖闖入，收銀機連同現金被偷走，市警證物採集人員到場調查。(記...
幸福茶記凌晨遭嫌犯撬鎖闖入，收銀機連同現金被偷走，市警證物採集人員到場調查。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓華埠29日凌晨兩家餐館接連遭破門盜竊，收銀機與現金合計損失至少1400元，警方懷疑同一名男子所為並持續調查。

曼哈頓華埠29日凌晨接連發生兩起餐館入室盜竊案，位於擺也街(Bayard St.)60號的幸福茶記(Joys' Cafe)，以及勿街(Mott St.)17號的老字號餐館和合(Wo Hop)，先後遭嫌犯破門闖入，兩家店的收銀機均被偷走，連同機內現金，估計損失共計至少1400元。知情人士表示，兩案疑為同一名嫌犯所為。

根據市警(NYPD)紀錄，幸福茶記的案發時間為凌晨0時57分。報案人表示，餐館在前一晚11時關門，次日上午10時35分返回時，發現前門遭人破門進入，櫃台後方的收銀機被偷走。據知情人士，餐館僅有一道入口門，嫌犯直接撬鎖闖入，偷走內有約400元現金的收銀機。

約兩個小時後，和合餐館亦遭闖入。警方表示，一名身分不明的嫌犯於凌晨3時04分使用錘子破壞餐館兩道門，強行進入店內，取走物品後沿勿街徒步逃離。另據知情人士，嫌犯先撬開第一道門，再以錘子擊碎第二道玻璃門，進入地下室，偷走裝有約1000元現金的收銀機。

本報取得的和合餐館監控錄像顯示，一名身穿藍色連帽上衣、戴黑色口罩的男子擊碎玻璃後進入餐館。該男子身背深藍色背包、手提帆布袋，進門後直接走向收銀台後方翻找物品。

和合餐館黃經理表示，嫌犯直到凌晨3時34分才離開，前後在店內逗留了30分鐘。黃經理說，他在清晨約5時30分得知餐館遭竊，當時自己仍在睡夢中，突然接到一名送貨人員的電話，對方告知餐館門口玻璃被人敲碎，他隨即起床趕往餐館查看。

和合餐館1938年開業，至今已有88年歷史。黃經理表示，餐館從未發生過入室盜竊案件。即使和合以前曾通宵營業，也未曾遇過此類事件。

由於遭闖入的是和合餐館的地下營業空間，該區域當天暫停營業，地面一層則照常營業。黃經理也呼籲華埠其他商戶提高警覺，並希望社區治安能夠改善。

幸福茶記的營運同樣受到影響，截至當日午餐時段，仍未恢復堂食服務，部分顧客到店後才發現無法入內用餐。幸福茶記負責人受訪時則不願多談案情，表示不希望聲張此事，僅提到餐館過去也從未遭遇過同類案件。

兩起案件發生後，市警五分局警員、警探及證物採集組人員均到場調查，檢查被破壞的門鎖並採集證據。市警向本報表示，兩起案件均已被列為入室盜竊案調查。

據知情人士，兩案嫌犯疑為同一名非洲裔男子。市警表示，案件仍在調查中。

監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)
監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)

監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)
監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)

華埠老字號和合餐館凌晨遭嫌犯破門闖入，地下室入口的玻璃門被砸碎。(知情人提供)
華埠老字號和合餐館凌晨遭嫌犯破門闖入，地下室入口的玻璃門被砸碎。(知情人提供)

精華 FAQ

  • 案件發生在曼哈頓華埠29日凌晨，地點分別是Bayard St.60號的幸福茶記，以及Mott St.17號的老字號餐館和合，兩店都被嫌犯破門闖入。

  • 幸福茶記的收銀機內約有400元現金，和合則約有1000元，合計至少1400元。兩案手法都涉及破門、偷走收銀機，知情人士因此懷疑是同一名非洲裔男子所為。

  • 市警五分局警員、警探及證物採集組已到場檢查門鎖並蒐證，案件列為入室盜竊案調查。和合地下層暫停營業，店家也呼籲周邊商戶提高警覺。

上一則

紐約公校生 12年流失近19萬人 低出生率、家庭外遷成主因
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

頻遭入室盜竊 華人區餐廳拒收現金

頻遭入室盜竊 華人區餐廳拒收現金
華埠旁酒吧連爆竊案 警緝2嫌

華埠旁酒吧連爆竊案 警緝2嫌
華埠連發深夜搶劫 2嫌恐嚇路人奪財

華埠連發深夜搶劫 2嫌恐嚇路人奪財
紐約機車搶劫猖獗 嫌犯全市連犯7案、警發布通緝

紐約機車搶劫猖獗 嫌犯全市連犯7案、警發布通緝

熱門新聞

圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。(連署截圖)

紐約中餐館華人老闆遭ICE拘留 妻獨撐店面、霍楚介入

2026-10-23 17:43
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

2026-10-24 05:42
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮