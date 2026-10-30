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紐約提高糧食券優惠 每日買14元蔬果送14元優惠券

記者范航瑜／紐約報導
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Health Bucks每張面額兩元，可用於購買本地種植的新鮮水果及蔬菜，全市逾...
Health Bucks每張面額兩元，可用於購買本地種植的新鮮水果及蔬菜，全市逾100處農夫市集及農產品攤位可使用。圖為法拉盛農夫市集。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市宣布自2027年起調高Health Bucks每日優惠上限至14元，讓領糧食券居民可更容易在農夫市集購買新鮮蔬果，同時維持2元對2元的配對機制。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)29日宣布，自2027年1月起，提高「健康農夫市集券」(Health Bucks)計畫的每日優惠上限，由10元增至14元。領取糧食券(SNAP)的居民，在參與計畫的農夫市集及農產品攤位消費，每花兩元糧食券可獲兩元蔬果優惠券。市府預計2027年將向糧食券用戶發放近230萬元優惠券。

以新上限計算，居民當日使用14元糧食券購買蔬果，可再領14元優惠券，合共購買28元蔬果。這次調整增加的是每日配對優惠的最高金額，每花兩元送兩元的比例維持不變，也不代表每戶糧食券總額增加四成。

Health Bucks每張面額兩元，可用於購買本地種植的新鮮水果及蔬菜，在全市逾100處農夫市集及農產品攤位可使用。計畫全年運作，但部分市場只在夏秋季營業，冬季可供選擇的地點較少，居民須先確認開放時間。

曼達尼表示，不少家庭面對食品漲價，被迫減少購買蔬果；提高優惠上限，可讓依靠糧食券的家庭更負擔得起新鮮食品，同時支持為社區供應農產品的本地商販。市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)則指出，心臟病等慢性病與飲食有關，但知道應多吃蔬果，與實際買得起，是兩回事；增加補貼有助提升低收入居民的購買力。

衛生局研究指出，在面臨糧食不足風險的成年人中，近八成曾難以負擔營養均衡的餐食，18%在受訪前一天完全沒有吃蔬果，近三分之一曾向食物派發站等緊急食物服務求助。

居民可攜帶EBT福利卡，前往參與計畫且接受SNAP的農夫市場或農產品攤位，向現場服務處或工作人員查詢領券方式。Health Bucks只限購買新鮮蔬果，須在所屬年度的12月31日前使用。

居民可前往nyc.gov/healthbucks查閱市場名單及中文地圖，或傳送英文簡訊「So Good」至55676，查找附近市場。華人居民可留意布碌崙(布魯克林)日落公園七大道交44街處的農夫市集，現行時間為每周六上午8時至下午3時，全年開放；法拉盛的市場位於三福大道(Sanford Avenue)交友聯街(Union Street)處，現行時間為每周三上午8時至下午3時，今年營業至11月25日(周三)，2027年開市日期仍待公布。

精華 FAQ

  • 市府宣布自2027年1月起，Health Bucks每日配對優惠上限由10元提高至14元。居民若當天用14元SNAP購買蔬果，便可再領14元優惠券，合共可買28元蔬果。

  • 沒有改變。計畫仍維持每花2元糧食券，就可獲得2元蔬果優惠券的比例，只是每日可領取的最高配對金額提高，因此不是每戶SNAP總額增加4成。

  • 居民可攜帶EBT福利卡，到參與計畫且接受SNAP的農夫市集或農產品攤位，向現場服務處或工作人員領券；券只限買新鮮蔬果，並須在當年度12月31日前用完。

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