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布碌崙女子過馬路 遭垃圾車撞死

記者顏潔恩／紐約報導
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布碌崙29日傍晚發生一起死亡交通事故，一名30歲女子在過馬路時遭市清潔局的垃圾車...
布碌崙29日傍晚發生一起死亡交通事故，一名30歲女子在過馬路時遭市清潔局的垃圾車撞倒。圖為示意圖。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙巴斯海灘一名30歲女子過馬路時遭DSNY垃圾車撞倒身亡，警方與市清潔局正調查事故，市府也加強秋冬傍晚行人安全執法。

布碌崙(布魯克林)28日傍晚發生一起罕見的致命交通事故，一名30歲女子在過馬路時，遭紐約市清潔局(DSNY)的垃圾車撞倒，送醫後宣告不治。警方表示，涉事垃圾車由一名41歲男子駕駛，事故發生後，司機留在現場接受調查，目前尚未有人被捕。

根據警方，這起事故發生於當晚6時40分左右，地點位於巴斯海灘(Bath Beach)的海灣公園大道(Bay Parkway)與克羅普西大道(Cropsey Avenue)交界處，死者是住在附近的居民林奇(Siobhan Lynch)。

警方指出，當時林奇正沿斑馬線過馬路，垃圾車則準備右轉進入海灣公園大道，期間撞上林奇。她被撞後全身多處受傷，緊急醫療服務人員隨即將她送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)搶救，但不久後被宣告不治。

警方表示，涉事司機在事故發生後留在現場，案件目前由市警高速公路交通事故調查小組(NYPD Highway District Collision Investigation Squad)介入調查，暫時未有人被捕。

事故發生後，市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)對事件表示哀悼，稱「這是一場令人悲痛的悲劇，我們向死者家屬致以慰問」，並強調當局會盡全力協助警方進行後續的調查。

據悉，曼達尼(Zohran Mamdani)市府29日起啟動「黃昏與黑暗」(Dusk and Darkness)行動，透過交通安全宣導及執法措施，加強保護秋冬季傍晚時分的行人與騎單車者；市府表示，每年這段時期的交通死亡人數會攀升至全年最高水平。

市交通局局長弗林(Mike Flynn)在此前的一場記者會上表示，隨著日落時間提前、夏令時結束，駕駛、行人、單車騎士，以及所有使用道路的人，都將面臨能見度降低的問題，「我想向所有紐約市民傳達一個簡單的信息，必須減速行駛、留意行人與單車騎士，並在路口轉彎時格外小心。」

作為這項行動的一部分，市警計畫在晚間通勤時段加強針對超速駕駛、未禮讓行人及分心駕駛等違規行為的執法。

精華 FAQ

  • 死者是住在附近的30歲女子林奇（Siobhan Lynch），事故發生在布碌崙巴斯海灘的海灣公園大道與克羅普西大道交界處，時間約為28日傍晚6時40分。

  • 警方指出，林奇當時正沿斑馬線過馬路，垃圾車準備右轉進入海灣公園大道時將她撞上。她隨後被送往NYU Langone Hospital搶救，但最後仍宣告不治。

  • 市府表示，隨著日落提前與能見度下降，秋冬傍晚的交通死亡風險會升高，因此啟動「黃昏與黑暗」行動，針對超速、未禮讓行人及分心駕駛加強執法。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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