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紐約公校生 12年流失近19萬人 低出生率、家庭外遷成主因

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市主計長最新報告顯示，公校K至12年級學生人數在12年間減少近18萬7000...
紐約市主計長最新報告顯示，公校K至12年級學生人數在12年間減少近18萬7000人。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市公校學生12年來大減近18.7萬人，主因是學齡兒童減少與家庭外遷；未來人數恐續降，但特教與弱勢學生需求卻在增加。

紐約市主計長辦公室29日發布報告指出，全市公立幼稚園至12年級學生，在2013-14至2025-26學年間下降19%，減少近18萬7000人。上學年再流失2萬1793人，按年下降3%，為新冠疫情後最大年跌幅。

報告認為，公校人數減少主要反映全市學齡兒童減少，並非學生大量轉往特許、私立學校或在家自學。出生人口下降、有子女家庭遷離及移民人口變化，都可能影響學生數量。

2020-21至2025-26學年間，全市公校、特許及私校學生合計減少8萬1506人。同期特許學校增加約1萬1300人，私校減少6841人；在家自學人數十年間增至原來的四倍、達1萬3079人，但僅占全市學生約1%。

主計長李文(Mark Levine)表示，招生下降不僅是教育問題，也反映紐約生活負擔，以及年輕家庭能否在市內長期生活，「學生需求也在改變，我們必須了解趨勢，把資源投放到最需要的地方」。

全市每個學區的學生總數都在下降，其中曼哈頓上城、下東城、布朗士部分地區及布碌崙(布魯克林)中部跌幅較大。公校學生占比則以皇后區第25及26學區最高，涵蓋法拉盛、白石鎮、貝賽及小頸等華人聚居地。

學生流失以小學五年級升讀初中六年級時最明顯，平均減少5%；到了六年級，同屆學生已比入讀幼稚園時少15%，顯示部分家庭在選擇初中時離開市公校或遷出紐約。

學生族裔組成亦有變化。非洲裔學生占比由26%降至19%，亞裔由16%升至19%，西語裔由41%微升至42%，白人則由15%增至16%。

公校總人數下降，需要額外支援的學生卻增加。身障學生12年間增加1萬9232人，占比由19%升至24%；英語學習者目前占約15%。另有約73%學生被估計處於經濟困難，其中13萬5000人居住於臨時住房或面臨無家可歸，占比達14%。

市校舍建設局預計，到2034-35學年，公校學生可能再減少12萬8000人。報告指出，市府調整學校規模、預算、課程及特殊教育資源時，須兼顧學生減少及需求日益複雜兩項趨勢。

精華 FAQ

  • 主計長辦公室認為，人口下降是核心原因，包括出生率降低、有子女家庭遷離，以及移民人口變化；學生流失並非主要來自大量轉往特許、私校或在家自學。

  • 2013-14至2025-26學年間，紐約市公立幼稚園至12年級學生下降19%，少了近18萬7000人；上學年又再少2萬1793人，按年跌3%，是疫情後最大跌幅。

  • 身障學生12年間增加1萬9232人，占比升至24%；英語學習者約占15%；另有約73%學生被估計處於經濟困難，13萬5000人住在臨時住房或面臨無家可歸。

公校 疫情 學區

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