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紐約師生反高中AI試點 籲擴大校園禁令

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約部分師生反對高中開展AI試點。據稱已有同學依賴AI完成作業，教師也難以繼續布...
紐約部分師生反對高中開展AI試點。據稱已有同學依賴AI完成作業，教師也難以繼續布置以往類型的功課。(圖片來自美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市師生與倡議人士反對高中啟動AI試點，要求把現行從2-K到八年級的AI暫緩令延伸至高中；教育局則表示試點將照常推進並強調隱私保障。

24名學生、教師及倡議人士日前在紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy，簡稱PEP)月會前集會，反對市教育局在高中推出人工智慧(AI)試點計畫，要求把目前適用於2-K至八年級的AI暫緩措施擴大至高中。

市長辦公室9月宣布推出五項AI試點，預計下月開始在高中實施，約有5%的公校學生參與。市府已在2026-27學年暫緩2-K至八年級使用AI，高中則不在限制範圍內。

紐約氣候家庭組織(Climate Families NYC)共同創辦人兼聯席主席奧萊尼克(Liat Olenick)表示，AI對高中生隱私、學習及環境造成的風險，並不低於低年級學生。「我們要求市長及教育總監把暫緩措施延伸至高中，並取消即將推出的所謂試點計畫」。

多名學生亦在會上表達疑慮，其中一人質疑，既然2-K至八年級限制使用AI，為何高中生不能獲得相同保障。

市教育局第一副總監君塔(Danielle Giunta)則表示，教育局仍會按計畫推進試點，評估AI對學習成效及學生體驗的影響，並收集參與學生及教師的意見。「我們會了解這些系統能否成為協助學習的工具及資源」。

君塔強調，試點須遵守州教育法2-d，保障學生資料及隱私。教育局消息人士表示，任何試點工具投入使用前，校方都會書面通知家長；家長也可要求校方安排達到相同學習目標的替代作業。

杭特高中(Hunter College High School)學生海斯(Juno Hayes)在會上提交一份由逾1000名紐約居民簽署的請願書，反對在校園使用AI。

海斯表示，已有同學依賴AI完成作業，教師也難以繼續布置以往類型的功課。「某種程度上，感覺老師和州府正在放棄我們，因為他們找不到方法應對AI公司的強力推廣」，她說，「那不是我想生活的社會，我希望讓大家知道，還有另一條路」。

精華 FAQ

  • 抗議者反對市教育局在高中推出人工智慧試點計畫，認為AI可能帶來隱私、學習與環境風險，要求市府不要把高中排除在暫緩措施之外。

  • 市府9月宣布5項AI試點，預計下月在高中實施，約5%的公校學生參與；目前暫緩只適用2-K至八年級，高中仍不在限制範圍內。

  • 教育局表示試點會依州教育法2-d保障資料與隱私，並評估學習成效；學校將事先書面通知家長，家長也可要求替代作業。

教育局 人工智慧 紐約市

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