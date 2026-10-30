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紐約立法 禁未成年發展AI伴侶

記者范航瑜╱紐約報導
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州長霍楚(Kathy Hochul)28日簽署法案，禁止人工智慧(AI)聊天機器人向未滿18歲使用者提供假扮真人、建立親密或戀愛關係、鼓勵自傷等功能，並要求企業查核使用者年齡。(取自州長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州通過新法，要求AI聊天機器人對未滿18歲者禁用擬真人、戀愛與自傷等功能，並強制年齡查核，藉此降低青少年受AI伴侶影響的風險。

紐約州霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，禁止人工智慧(AI)聊天機器人向未滿18歲使用者提供假扮真人、建立親密或戀愛關係、鼓勵自傷等功能，並要求企業查核使用者年齡。新法將於2027年1月1日生效，違規業者每項違規最高可被處以2萬5000元民事罰款。

業者若要向紐約州境內使用者提供法定的受限功能，須先確認用戶已成年；尚未確認年齡的使用者無法使用這些功能。受限制的功能包括暗示機器人是真人、有生命或具有人類情感，聲稱與孩子存在私人、專業或權威關係，以及以自身「個人意見」或情感訴求回應。

AI伴侶已成為部分青少年傾訴心事的對象。非營利組織Common Sense Media於2025年4至5月訪問全美1060名13至17歲青少年，發現72%曾使用AI伴侶，52%至少每月使用數次。在曾使用者當中，33%曾選擇向AI伴侶談重要或嚴肅的事情，而非找真人；24%曾透露真實姓名、所在地或秘密等個人資訊，34%曾因AI伴侶的言語或行為感到不舒服。

AI使用年齡也已下探至小學生。該組織於10月底公布、樣本涵蓋全美1211名9至17歲兒少的另一份調查顯示，近半數受訪者曾使用AI聊天機器人或伴侶，單看9歲兒童，比例達36%。這份調查合併計算一般聊天機器人與AI伴侶，並非所有使用者都將AI當作交友對象。

不過，曾使用AI伴侶並不代表已用它取代真人朋友。同一調查中，80%的使用者表示，與真人朋友相處的時間仍多於與AI伴侶互動的時間。

對於聊天紀錄的使用，新法另設限制。機器人不得使用在先前對話，或超過12小時前取得的身心健康、個人私事等資訊。這意味孩子先前透露的情緒和健康狀況等內容，不能持續被帶入後續互動。

新法同時禁止機器人認同、鼓勵或協助自殺、自傷、飲食失調、非法使用藥物或酒精，以及藥物或酒精濫用；也不得提供涉及露骨性行為或兒童性虐待素材的內容。要求孩子對聊天內容保密、鼓勵自我孤立，或勸阻其向家長、可信賴成人及持照專業人士求助，同樣在禁止之列。

精華 FAQ

  • 新法禁止AI聊天機器人對未滿18歲者提供假扮真人、建立親密或戀愛關係、鼓勵自傷等功能，也不得暗示自己有生命或人類情感，並禁止涉及露骨性行為與兒童性虐待素材的內容。

  • 業者必須先確認使用者已成年，尚未完成年齡查核前，不能讓對方使用受限制功能；若違法，每項違規最高可被處以2萬5000元民事罰款，新法將於2027年1月1日生效。

  • 調查顯示，72%的13至17歲青少年曾用AI伴侶，部分人還會透露個資、談重要心事，甚至感到不舒服；部分使用年齡更下探到9歲，顯示兒少接觸與依賴風險持續升高。

霍楚 紐約州

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