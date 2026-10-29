法拉盛凱辛娜公園新公廁 拚明年2月完工

市議員黃敏儀與市設計與建設局、公園局官員及社區代表，在法拉盛凱辛娜公園(Kissena Park)舉行新公廁動土儀式，工程預計明年2月完工開放。(黃敏儀辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛凱辛娜公園將興建全新公廁，採設計施工一體化模式加速施工，預計明年2月完工，並作為東部綠道與公園改善計畫的一部分。

法拉盛 凱辛娜公園(Kissena Park)將增設全新公共廁所，改善長期以來遊客如廁不便的問題。市議員黃敏儀(Sandra Ung)28日與市府官員及社區代表共同出席動土儀式，宣布新設施開工，預計明年2月完工開放。工程採用設計施工一體化模式，將原本需三至四年的工期大幅縮短至約四個月。

黃敏儀表示，這項工程是她當選市議員後首批投入資金的重大基礎建設之一。她在上任第一年便撥款740萬元，用於興建公園公共廁所及推動皇后區 東部綠道(Eastern Queens Greenway)部分路段工程，希望改善居民使用公園的便利性。

新公廁將設於凱辛娜公園自行車賽道(Velodrome)附近，服務使用賽道、運動場及其他公園設施的居民，也將為未來使用東部綠道的民眾提供便利。綠道計畫完工後，將串聯凱辛娜公園兩側，方便居民步行及騎車穿越公園，改善周邊交通連結。

市府指出，工程採用設計施工一體化(Design-Build)模式，將設計與施工程序整合，以縮短公共工程所需時間。一般公園公廁興建工程通常需三至四年，但這次預計動工後約四個月即可開放使用，目標為明年2月。根據黃敏儀辦公室資料，這也是首個由少數族裔或女性企業承接的設計施工一體化工程。

黃敏儀表示，自上任以來，她已為選區內的皇后區東部綠道相關工程爭取超過2500萬元經費，涵蓋多項步道連結及公共空間改善計畫，目前部分工程仍處於設計或施工階段。

她指出，公園是維繫社區生活品質的重要空間，相關基礎設施也必須跟上居民需求。新公廁雖只是整體綠道計畫的一部分，卻是提升公園使用體驗的重要一步，未來將持續與市府部門合作，改善社區步道及公共設施，讓居民享有更便利、舒適的戶外休憩空間。