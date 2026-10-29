我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

法拉盛凱辛娜公園新公廁 拚明年2月完工

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議員黃敏儀與市設計與建設局、公園局官員及社區代表，在法拉盛凱辛娜公園(Kiss...
市議員黃敏儀與市設計與建設局、公園局官員及社區代表，在法拉盛凱辛娜公園(Kissena Park)舉行新公廁動土儀式，工程預計明年2月完工開放。(黃敏儀辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛凱辛娜公園將興建全新公廁，採設計施工一體化模式加速施工，預計明年2月完工，並作為東部綠道與公園改善計畫的一部分。

法拉盛凱辛娜公園(Kissena Park)將增設全新公共廁所，改善長期以來遊客如廁不便的問題。市議員黃敏儀(Sandra Ung)28日與市府官員及社區代表共同出席動土儀式，宣布新設施開工，預計明年2月完工開放。工程採用設計施工一體化模式，將原本需三至四年的工期大幅縮短至約四個月。

黃敏儀表示，這項工程是她當選市議員後首批投入資金的重大基礎建設之一。她在上任第一年便撥款740萬元，用於興建公園公共廁所及推動皇后區東部綠道(Eastern Queens Greenway)部分路段工程，希望改善居民使用公園的便利性。

新公廁將設於凱辛娜公園自行車賽道(Velodrome)附近，服務使用賽道、運動場及其他公園設施的居民，也將為未來使用東部綠道的民眾提供便利。綠道計畫完工後，將串聯凱辛娜公園兩側，方便居民步行及騎車穿越公園，改善周邊交通連結。

市府指出，工程採用設計施工一體化(Design-Build)模式，將設計與施工程序整合，以縮短公共工程所需時間。一般公園公廁興建工程通常需三至四年，但這次預計動工後約四個月即可開放使用，目標為明年2月。根據黃敏儀辦公室資料，這也是首個由少數族裔或女性企業承接的設計施工一體化工程。

黃敏儀表示，自上任以來，她已為選區內的皇后區東部綠道相關工程爭取超過2500萬元經費，涵蓋多項步道連結及公共空間改善計畫，目前部分工程仍處於設計或施工階段。

她指出，公園是維繫社區生活品質的重要空間，相關基礎設施也必須跟上居民需求。新公廁雖只是整體綠道計畫的一部分，卻是提升公園使用體驗的重要一步，未來將持續與市府部門合作，改善社區步道及公共設施，讓居民享有更便利、舒適的戶外休憩空間。

精華 FAQ

  • 新公廁預計明年2月完工開放，位置設在凱辛娜公園自行車賽道附近，主要服務使用賽道、運動場及其他公園設施的居民與遊客。

  • 市府採用設計施工一體化模式，將設計與施工流程整合，避免傳統分段作業造成的延宕，因此工期可由一般的3至4年縮短到約4個月。

  • 黃敏儀上任第一年就撥款740萬元推動公園公廁與皇后區東部綠道工程，之後又為相關步道連結與公共空間改善爭取超過2500萬元經費。

法拉盛 皇后區

上一則

2026《粵唱粵強》紐約決賽圓滿成功

下一則

布碌崙男子 家門口私設減速帶被拆除
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

黃敏儀籲評估法拉盛鐵路上方蓋公園

黃敏儀籲評估法拉盛鐵路上方蓋公園
LA韓國城將建新口袋公園 2.6英尺綠地施工較預期緩慢

LA韓國城將建新口袋公園 2.6英尺綠地施工較預期緩慢
紐約最危險路段之一 布碌崙日落公園3大道明年動工改造

紐約最危險路段之一 布碌崙日落公園3大道明年動工改造
好萊塢地標發臭 全區像「公共馬桶」

好萊塢地標發臭 全區像「公共馬桶」

熱門新聞

圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54
社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。(連署截圖)

紐約中餐館華人老闆遭ICE拘留 妻獨撐店面、霍楚介入

2026-10-23 17:43
執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

2026-10-24 05:42
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱