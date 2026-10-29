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NYU免費接駁巴士 社區、華埠耆老可申請

記者曹馨元／紐約報導
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紐約大學(NYU)將於11月2日起試行社區接駁巴士計畫，華埠亦在首階段服務範圍內...
紐約大學(NYU)將於11月2日起試行社區接駁巴士計畫，華埠亦在首階段服務範圍內。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約大學將自11月2日起試行社區免費接駁巴士，優先提供曼哈頓華埠等周邊65歲以上居民申請，名額僅50人。

紐約大學(NYU)將於11月2日起試行社區接駁巴士計畫，首次把校內免費巴士服務開放給附近耆老，曼哈頓華埠亦在首階段服務範圍內。計畫最多招收50名65歲以上居民，按申請先後錄取。

申請人須居住在曼哈頓第二或第三社區委員會、或布碌崙(布魯克林)第二社區委員會轄區內。華埠的勿街、擺也街、東百老匯一帶，以及孔子大廈等核心居住區，均位於該範圍內，居民可提出申請；靠近市政中心的部分地址則可能屬第一社區，不在此次計畫之內，邊界附近居民應按具體門牌確認資格。

七條接駁路線途經格林威治村(Greenwich Village)、下東城(Lower East Side)、華埠部分地區、史岱文森鎮及彼得古柏村(Stuyvesant Town/Peter Cooper Village)，以及布碌崙市中心(Downtown Brooklyn)。

計畫由市議員愛波斯坦(Harvey Epstein)與紐大共同推動。他表示，其辦公室收到居民反映，希望除大都會運輸署(MTA)提供的耆老半價車資外，能有更多交通選擇。免費接駁巴士可協助仰賴固定收入生活的長者前往醫療預約、超市及社區活動。

符合資格者須填寫簡短的紙本申請，獲批後將取得紐大附屬人員證件(NYU Affiliate ID Card)，憑證可免費乘搭接駁巴士。參加者亦可使用紐大即時巴士地圖，查看車輛位置及服務通知。

紐大接駁巴士在學年期間於周一至周五上午7時至午夜行駛，另設一條周末路線；暑假及學校假期班次較少。家長及耆老在申請前可先查看路線及時間，確認服務是否符合日常出行需要。

申請表將於11月2日起在紐大網站nyu.edu公布，下載後須以紙本提交；曼哈頓第二社區委員會的耆老中心亦會提供表格。名額只限首50名符合資格者，有意參加者宜盡早申請。居民也可致電紐大(212)998-2400，提供住址確認資格或查詢申請安排。

精華 FAQ

  • 計畫將於11月2日起試行，先把校內免費巴士服務開放給附近耆老與社區居民，並以首階段名額方式受理申請。

  • 須居住在曼哈頓第二或第三社區委員會，或布碌崙第二社區委員會轄區內；華埠勿街、擺也街、東百老匯一帶及孔子大廈等多可申請。

  • 申請者需填寫紙本表格，獲批後取得NYU Affiliate ID Card，憑證免費乘車；表格將於11月2日在nyu.edu公布，也可致電212-998-2400查詢。

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