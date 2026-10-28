75歲挪威雲杉 獲選洛克菲勒年度聖誕樹

今年的洛克菲勒中心年度聖誕樹亮燈儀式定於12月2日舉行。圖為過去的聖誕樹亮燈儀式。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 來自紐約州西埃德梅斯頓的75歲挪威雲杉獲選為洛克菲勒中心年度聖誕樹，將於12月2日亮燈並展出至2027年1月9日。

被譽為「全球最知名聖誕樹」的洛克菲勒中心年度聖誕樹26日揭曉，今年，一棵來自紐約州 中部西埃德梅斯頓(West Edmeston)的75歲挪威 雲杉將成為全城節慶焦點，並於12月2日(周三)舉行全美電視直播的亮燈儀式。

這棵挪威雲杉由居民德克爾(Rebecca Decker)捐贈，樹齡約75年、高76呎、直徑約50呎，重達11噸。西埃德梅斯頓位於曼哈頓 以北約200哩，聖誕樹將於11月5日(周四)砍伐，隨後以大型拖車運送，預計7日(周六)抵達中城洛克菲勒中心。

樹木安置完成後，工作人員將掛上超過5萬顆節能彩色LED燈，燈串總長度約5哩，樹頂則會裝上施華洛世奇(Swarovski)水晶星。

亮燈儀式定於12月2日晚7時舉行，屆時將透過「Christmas in Rockefeller Center」節目直播。這項年度傳統被視為紐約節日季的重要開端，每年吸引大批市民及遊客到場觀看。

聖誕樹將展出至2027年1月9日，民眾可從洛克菲勒中心廣場或溜冰場一帶觀賞；每日開放參觀時間及其他細節將另行公布。

洛克菲勒中心表示，獲選的聖誕樹通常已接近最高生長高度，或因體積過大，不再適合原有土地。樹木移除後，主辦方會在捐贈者的土地上補種新樹或其他植物。

展期結束後，聖誕樹也不會被丟棄，而將由仁人家園(Habitat for Humanity)加工製成建築木材，用於該非營利組織興建及修繕住房，延續另一段生命。