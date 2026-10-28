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紐約親子互助會 萬聖節家庭日同樂

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約親子互助會的義工提供活動指導。(PCR提供)
紐約親子互助會的義工提供活動指導。(PCR提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約親子互助會在布碌崙舉辦萬聖節家庭日，結合心理健康體驗與投票宣導，吸引華人家庭同樂並獲多個單位支持。

紐約親子互助會(PCR)日前在布碌崙(布魯克林)日落公園辦了一場萬聖節家庭歡樂日活動，並結合心理健康教育和公民參與教育，給社區家庭帶來一個熱鬧而溫暖的秋日周末。

當天活動的重點當然是萬聖節，許多華人家庭帶著孩子來領南瓜、畫南瓜、做手工、跳尊巴，玩得非常開心。親子互助會也在當天的活動中共送出了800個南瓜。

這次活動的一個重點環節是親子互助會的「公園健康計畫」(Park Wellness Program)互動體驗。親子互助會用情緒彩虹、壓力探索、自由繪畫、感恩留言這些小遊戲，邀請居民認識不同的情緒，了解學習、家庭、工作和人際關係裡的壓力從哪裡來，也學習怎麼照顧自己的身心。

親子互助會希望藉助這項活動傳達一些理念，包括心理健康不只是遇到困難時才要關注的事，更應該成為日常自我照顧的一部分。對於兒童和青少年來說，學習認識情緒、表達感受、知道去哪裡尋求心理支持，是健康成長的重要基礎。

另一方面，提前投票已經開始，普選正拉開帷幕。親子互助會在本次活動中為參與者提供投票諮詢和社區資源分享，鼓勵更多居民在接下來的投票日裡行使自己手中的投票權，努力參與社區事務。

本次活動了得到紐約州市民選官員辦公室、市公園局(NYC Parks)、市服務局(NYC Service)、市青年及社區發展局(DYCD)、日落公園商改區(Sunset Park BID)以及多家社區組織和健康服務機構的支持。

紐約親子互助會在活動中提供投票咨詢和社區資源分享。(PCR提供)
紐約親子互助會在活動中提供投票咨詢和社區資源分享。(PCR提供)

參與者在萬聖節家庭歡樂日活動中撿南瓜。(PCR提供)
參與者在萬聖節家庭歡樂日活動中撿南瓜。(PCR提供)

參與者在萬聖節家庭歡樂日活動中撿南瓜。(PCR提供)
參與者在萬聖節家庭歡樂日活動中撿南瓜。(PCR提供)

精華 FAQ

  • 活動在布碌崙日落公園舉行，以萬聖節家庭歡樂日為主題，吸引許多華人家庭帶孩子參加，現場氣氛熱鬧又溫暖。

  • 親子互助會透過情緒彩虹、壓力探索、自由繪畫和感恩留言等遊戲，讓居民認識情緒與壓力來源，也學習照顧身心健康。

  • 由於普選即將展開，主辦方在現場提供投票諮詢與社區資源分享，鼓勵居民把握投票權，積極參與社區事務。

萬聖節 親子 投票

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