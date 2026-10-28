鬼屋、遊行 皇后區萬聖節氣氛濃

Sandy將庭院打造成戶外鬼屋，骷髏、蜘蛛網及各式人偶分布在住宅四周。（記者許振輝/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區白石鎮與森林小丘多戶住宅趁萬聖節前夕布置鬼屋與燈飾，森林小丘還將首次舉辦萬聖節遊行暨變裝比賽，帶動社區節慶氣氛。

萬聖節 將至，皇后區 不少住宅已換上節慶裝扮。從白石鎮(Whitestone)庭院裡的大型骷髏、怪物，到森林小丘(Forest Hills)布滿燈光與鬼怪人偶的住宅，入夜後格外醒目。除了住戶精心布置，森林小丘今年也將首次舉辦萬聖節遊行暨變裝比賽，邀請居民共襄盛舉。

位於白石鎮22大道199-04號、鄰近烏托邦公園大道(Utopia Parkway)的住宅，每年都以大規模萬聖節裝飾受到關注。今年屋主同樣在前庭擺滿高聳的骷髏、怪物與各式人偶，搭配南瓜燈及彩色燈光，讓整座庭院充滿驚悚氣氛。

從現場照片可見，巨型骷髏站在住宅前方，周圍還有張牙舞爪的怪物、骷髏馬車及其他造型人偶，藍色、橘色與綠色燈光交錯，整棟住宅宛如一座戶外鬼屋。

森林小丘同樣有多處住宅加入萬聖節布置行列，其中位於69大道87-23號的Frederic Sandy住宅，已是當地知名的萬聖節景點。

Sandy多年來持續打造「31天萬聖節」(31 Days of Halloween)展示，今年庭院與房屋外牆擺滿大型骷髏、鬼怪、外星人及各式人偶，搭配紅、綠、紫色燈光。巨型骷髏高高站立，南瓜燈散布各處，整座庭院幾乎沒有空隙。他也邀請民眾捐出自己雕刻的南瓜燈，目標收集100顆加入展示。

附近其他住宅也各有特色，有住戶以電影「聖誕夜驚魂」(The Nightmare Before Christmas)為主題，擺出主角傑克(Jack Skellington)及大型充氣人偶，也有人以巨型食人植物、蜘蛛網與卡通角色裝飾庭院。

除了住宅展示，森林小丘今年也將首度舉辦萬聖節遊行暨變裝比賽(Inaugural Forest Hills Halloween Parade & Costume Contest)，預定31日(周六)中午12時登場。活動由Sandy與當地商家組織Metro Village of Forest Hills共同籌辦，遊行隊伍將從Sybilla Street與69th Road附近出發，沿Metropolitan大道前進，終點為Continental大道。

皇后區森林小丘「蜘蛛人之家」屋主石建鵬也為萬聖節布置庭院，戴著兜帽的骷髏與各式鬼怪人偶搭配燈光，營造陰森氣氛。（石建鵬提供）

森林小丘「蜘蛛人之家」換上萬聖節裝扮，屋主石建鵬在住家入口擺放死神、南瓜燈及幽靈裝飾，讓原本吸引漫畫迷朝聖的住宅增添節慶氣氛。（石建鵬提供）

白石鎮22大道一處住宅布滿大型骷髏、怪物與彩色燈飾，入夜後格外醒目。（記者許振輝/攝影）

森林小丘一處住宅外牆掛滿紅色蜘蛛網燈飾。（記者許振輝/攝影）

男子站在森林小丘萬聖節裝飾前，身後可見骷髏與色彩鮮明的恐怖人偶。（記者許振輝/攝影）

發光南瓜燈與鬼怪人偶擠滿庭院一角。（記者許振輝╱攝影）