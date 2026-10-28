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紐約藝術周11/11登場 逾80藝文機構助陣

編譯廖振堯／綜合報導
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首屆紐約藝術周將於11月11日至14日登場，超過80家畫廊、博物館與文化機構將共...
首屆紐約藝術周將於11月11日至14日登場，超過80家畫廊、博物館與文化機構將共同參與。圖中的惠特尼美國藝術博物館是其中參與的機構之一。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

首屆紐約藝術周將在11月11日至14日登場，超過80家機構參與，串聯多區展覽與座談，新美術館更將推出重磅展覽及公開活動。

首屆紐約藝術周(Art Week NYC)將於11月11日(周三)至14日(周六)登場，超過80家畫廊、博物館與文化機構將共同參與，打造一場規模宏大的藝術巡禮。為期四天的活動將串聯雀兒喜、翠貝卡、下東區、上東區等地區及其他區的多項活動，包括展覽、步行導覽、藝術家座談、畫廊開幕活動與特別節目。

紐約藝術周由ARTnews、美國藝術(Art in America)與藝術論壇(Artforum)共同發起，集結了藝術界一批舉足輕重的機構。參與藝文機構包括大都會藝術博物館、惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)、古根漢美術館(Guggenheim)、弗里克收藏館(Frick Collection)、布魯克林(布碌崙)博物館、皇后區博物館，以及哈林工作室博物館(Studio Museum in Harlem)。高線公園、紐約公共圖書館、國際攝影中心(International Center of Photography)、白柱畫廊(White Columns)也將參與活動。

這場規模更大的藝術周活動中，各參與機構也將推出展覽與特別節目，讓活動範圍延伸至主要畫廊聚集區之外。本次藝術周的一大亮點將於11月14日(周六)在新美術館(New Museum)登場。身為紐約藝術周的主要機構合作夥伴，新美術館將與藝術論壇合作，以「藝術與城市」(Art and the City)為主題，舉辦一整天的公開活動。

新美術館的展覽陣容包括迄今規模最大的亞瑟・賈法(Arthur Jafa)作品回顧展、迪亞哥・馬康(Diego Marcon)在紐約首度舉辦的美術館個展、一場追溯包厘街(Bowery)400年歷史的展覽，以及新加坡藝術家何子彥(Ho Tzu Nyen)的全新委約作品，設於荷蘭大都會建築事務所(OMA)設計的玻璃電梯內。

系列活動還有五場座談，邀請藝術家、建築師、電影製作人、藝術評論家與作家參與，討論主題涵蓋博物館改造、藝術家於電影製作的興趣日益濃厚、在紐約創作藝術的經濟條件，以及人工智慧如何影響藝術家工作室創作的實踐。

新美術館館長吉歐尼(Massimiliano Gioni)表示紐約藝術周是一項全新的計畫，凝聚藝術界的力量，「這座城市的歷史向來就是由藝術家塑造並改變的。」

精華 FAQ

  • 首屆紐約藝術周將於11月11日到14日舉行，為期4天，並有超過80家畫廊、博物館與文化機構共同參與，規模相當龐大。

  • 活動由ARTnews、《Art in America》與《Artforum》共同發起，內容串聯雀兒喜、翠貝卡、下東區、上東區等地區，並延伸到其他區域的藝文場館與活動。

  • 新美術館將於11月14日舉辦以「藝術與城市」為題的全天公開活動，並推出亞瑟・賈法回顧展、迪亞哥・馬康首度個展、包厘街400年歷史展及何子彥新委約作品。

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