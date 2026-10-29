粵劇結合華埠歷史記憶 新美術館首演郭鈺鈴「薪火相傳」

新美術館日前首演華裔駐館藝術家郭鈺鈴的新作「薪火相傳」。(New Museum提供)

AI摘要 文章摘要整理： 新美術館首演郭鈺鈴新作，以粵劇、雕塑布景和華埠素材重塑移民記憶，透過離散與重逢主題呈現華裔文化跨世代延續。

曼哈頓華埠旁的新美術館(New Museum)將於日前首演華裔 駐館藝術家郭鈺鈴(Alison Kuo)的新作「薪火相傳」(A flame latches to a bit of straw)；作品結合粵劇、雕塑布景與華埠蒐集的材料，透過遠行、失落及重逢等主題，探討華裔移民 家庭的記憶，以及傳統文化如何跨越世代與地域延續。

根據新美術館，郭鈺鈴是第二代移民，也是曼哈頓華埠的社區藝術組織者。她以視覺藝術家的角度重新詮釋具有約400年歷史的粵劇，追尋家人在香港 、移居美國以前接觸這門藝術的經歷。演出匯集粵劇專業人士、藝術家的朋友與導師，以及紐約本地音樂人，讓不同背景的參與者共同走入這項傳統。

舞台上的雕塑式布景與服裝，均在美術館館內的藝術家工作室製作，材料取自鄰近華埠的商店和街道。郭鈺鈴把平日以現成物件製作雕塑的手法延伸至劇場，將粵劇元素與層疊裝飾結合，為傳統戲曲加入鮮明的當代視覺趣味。

歌曲串起離鄉、失落與尋找歸屬的經驗，其中一段取自1962年粵劇「鳳閣恩仇未了情」的對唱，描寫公主流落陌生國度後，失去記憶及溝通能力的處境。館方指出，這些情節呼應政治動盪與遷徙對郭鈺鈴家族及美國華人社群造成的影響。

壓軸曲目則把薇拉琳恩(Vera Lynn)唱紅的1939年英語歌曲「We'll Meet Again」譯成粵語演唱。離別與終將重逢的情感，透過語言轉換融入華人移民的經驗。作品以「薪火相傳」命名，借微小燃料也能接續火種的意象，表達文化在跨世代、跨地域流轉中的韌性。

參演者也帶入各自與華埠的連結，陳美美(MeeMee Chin)曾從事時裝設計並在華埠經營婚紗店，自2004年起參與粵劇演出，長期擔任組織者、教師及推廣者；年輕藝術家Mei Brunette則在華埠藝術社群中成長，其曾祖母曾於1930年代在華埠演唱戲曲。來自皇后區的舞者兼紡織藝術家張美佳(Annika Cheng)亦參與演出。