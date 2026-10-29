台北文學雜誌「K書」紐約特刊 創作者朗讀分享異境與共在

「K書」紐約特刊客席主編聞人悅閱在分享活動中朗讀作品。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台北文學雜誌K書於紐約舉辦特刊「異境與共在」分享會，邀請多位創作者朗讀作品，透過雙語與跨界書寫呈現紐約的多元記憶與共在可能。

以台北為基地的文學雜誌「K書」，近日在紐約重音社舉行紐約特刊「異境與共在Elsewhere, Together」分享活動，邀請共創特刊的作家、詩人及藝術工作者朗讀作品，讓原本在書頁上相遇的創作者與讀者同聚一堂。

活動由王磬主持，紐約特刊客席主編、作家聞人悅閱，以及江青、王寅、李驕陽、Robin Hemley、鐘娜、凌嵐、于珈及張哲溢等創作者參與。現場由每人選讀一段希望與眾人分享的文字，包括詩歌、小說及散文。

「K書」不定期出版，目前亦正籌備巴黎特刊。本次特刊將目光投向紐約，匯聚藝術家、策展人、作家、詩人及記者等不同領域的創作者，內容橫跨散文、人物訪談、詩作、攝影及短篇小說。部分作品誕生於紐約，另一些書寫遠方的故事與回憶，卻都在不同層面與這座城市相互映照。

身為作家，聞人悅閱表示，自己過去從未想過會擔任雜誌編輯，但出於對紐約的熱愛，她無法拒絕這次機會。

「這本特刊就像小說一樣，開始做了就有了自己的生命，非常水到渠成地完成了」，她說。這本書像一座廣場，也像紐約本身，讓不同背景、故事、聲音，甚至不同時代在此相遇。它不試圖以單一視角定義紐約，而是讓創作者從各自的語言、記憶及生命經驗出發，探索人們如何在差異中理解彼此。

聞人悅閱尤其關注1970年代紐約的藝術場景，因此特別邀請舞蹈家江青，以及曾於1970年代在「星島日報」任職記者的邱立本撰文，透過親歷者的回憶，讓當年的城市記憶與藝術文化同當下展開對話。

她在序言中寫道，自己曾想像一場跨越界限的聚會，因此邀請不同領域的創作者在雙語語境中相遇，「紐約並非這些文字的唯一主題，卻恰好創造了一種『共在』的可能」。

「異境與共在」目前可透過台灣博客來網路書店購買，在紐約則由McNally Jackson各分店銷售。