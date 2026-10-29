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紐約大學科技藝術展 可與作品互動改變呈現方式

記者馬璿／紐約報導
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設計師暨創意科技人Anshula Saha以「AI男友」為題，打造一件可以透過打...
設計師暨創意科技人Anshula Saha以「AI男友」為題，打造一件可以透過打字與其對話的雕塑，探討情感關係的各種型態。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約大學ITP學生在布魯克林展出科技藝術聯展OnConnect()，10位藝術家以互動裝置、遊戲與數據作品探討連結，讓觀眾參與直接改變展演內容。

紐約大學互動通訊研究所(ITP)學生策畫的科技藝術聯展「OnConnect()」近期在布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushwick)展出，集結Gabriel Gutierrez、Ian Cox、Anshula Saha、Mina Huang、Joy Chang、Jisoo Kim、Jane Lee、Matthew Blanco、Lingwu Li與Jasmine Chou等10位藝術家，以互動裝置、電腦遊戲、聲音及數據作品回應「連結」主題，觀眾的觸碰、移動甚至分心，都會改變作品的呈現方式。

設計師暨創意科技人Anshula Saha以「AI男友」為題，打造一件可以透過打字與其對話的雕塑，探討情感關係的各種型態。作品外觀是一台表面覆上一層矽膠的螢幕，複製了藝術家本人皮膚的紋理細節，摸起來帶有溫度。觀眾可以打字與它對話，但它並不是人工智慧，而是一套由大量條件指令組成的簡單程式。

Saha表示，人們愈來愈習慣被餵食想聽的答案，這種模式也延伸到感情關係。她曾親自試用AI男友，也理解為何有人選擇它，「光是要有棲身之所、有飯吃就已經很難，回到家根本沒有力氣再去認識人」。和AI相處沒有摩擦，也不怕被背叛，「但也沒有成長」。

Lingwu Li以第一人稱電腦遊戲「Seen」，重現在中國被迫面對監控與約談的經歷，玩家須操控角色走過幽暗走廊，才抵達一間暗藏玄機的會議室。場景根據他實際去過的地方設計，他表示，即使沒有相關經歷的觀眾也能感受到其中的緊繃，「很多人在不同處境下都可能經歷」，藉由監視下的生活展現連結的另一種面向。

台灣藝術家Jasmine Chou的互動遊戲以加州沙漠的約書亞樹(Joshua tree)為主角，玩家控制灑水器與太陽，陪伴植物度過四季、長成大樹。她今年暑假在莫哈維沙漠(Mojave Desert)拍片時認識了這種生命力極強的植物。她刻意設計讓遊戲沒有明確的過關目標，希望玩家透過動手操作機台自己摸索，對應人生很多事要跌跌撞撞才找得到答案。開幕當天，兩名陌生觀眾一起玩，後來聊起天成了朋友，也對應到作品想探索的連結性。

此外，Joy Chang的燈光裝置中，發光液體的流速與亮度即時對應紐約全市用電數據；策展人Jisoo Kim以地鐵座椅為主體的作品，觀眾坐下時耳邊便響起車廂的轟隆聲。

紐約大學互動通訊研究所學生策畫的科技藝術聯展「OnConnect()」，近期在布...
紐約大學互動通訊研究所學生策畫的科技藝術聯展「OnConnect()」，近期在布碌崙布希維克展出。(主辦方提供)

台灣藝術家暨電影製片Jasmine Chou的互動遊戲，則以加州沙漠中的約書亞樹...
台灣藝術家暨電影製片Jasmine Chou的互動遊戲，則以加州沙漠中的約書亞樹(Joshua tree)為主角。玩家透過旋鈕控制灑水器與太陽，陪伴植物度過四季。(記者馬璿／攝影)

Lingwu Li則以第一人稱電腦遊戲「Seen」，重現在中國被迫面對監控與約談...
Lingwu Li則以第一人稱電腦遊戲「Seen」，重現在中國被迫面對監控與約談的經歷。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 聯展名稱為OnConnect()，主題聚焦在「連結」。展出作品涵蓋互動裝置、電腦遊戲、聲音與數據藝術，強調觀眾如何透過參與影響作品的感知與呈現。

  • 她用可打字對話的雕塑探討情感關係與依附需求，外觀模仿自身皮膚紋理並帶有溫度。作品其實不是AI，而是條件指令程式，反映人們對被回應與被理解的渴望。

  • Lingwu Li以監控經歷為題製作遊戲Seen；Jasmine Chou讓玩家操控灑水器與太陽照顧約書亞樹；Joy Chang以紐約用電數據控制燈光，Jisoo Kim則用地鐵座椅與車廂聲音營造沉浸感。

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