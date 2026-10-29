我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

班森賀華人社服中心慶11周年 表揚5傑出人士

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
班森賀華人社區服務中心近期在班森賀舉行成立11周年慶典晚宴。(華人社服中心提供)
班森賀華人社區服務中心近期在班森賀舉行成立11周年慶典晚宴。(華人社服中心提供)

AI摘要

文章摘要整理：

班森賀華人社服中心舉辦11周年慶與募款晚宴，回顧多年服務社區成果，並表揚5位傑出人士，獲多位民代到場支持。

班森賀華人社區服務中心日前在布碌崙(布魯克林)華社舉行慶祝成立11周年暨募款活動，包括民代和社區領袖在內的數百位各界出席共慶。這次慶典活動還向五位傑出人士頒了獎。

此次慶典晚宴在位於班森賀的富臨門宴會廳舉行，華人社服中心創辦人羅添福首先感謝各位嘉賓的協助和支持。他表示，該中心自2015年成立以來，為社區民眾，尤其是青少年和長者提供了各項服務，包括提供翻譯、申請社會福利、派發食物、辦中文班和入籍班，同時就社區安全問題舉行警民會議，邀請民代講解社會福利和政策，既幫助新移民融入美國社會，又幫助社區長者安度晚年。

華人社服中心另一位創辦人吳燕珊表示，各界人士和合作夥伴多年來的支持使該中心的服務不斷擴大。她希望該中心繼續服務僑胞並繁榮社區，也希望大家繼續支持中心的活動與工作。

當晚的重頭戲是表彰五位傑出人士，松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀獲頒「社區服務獎」、第17區州參議員候選人賀立寧和第49區州眾議員候選人謝曉瓊獲頒「傑出領導力獎」、聯合亞美聯盟(UA3)的Valentin Valentin獲「傑出社區服務獎」。

州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳、市議員莊文怡，選區領袖唐鳳巧，以及其他民代代表也都出席活動，向華人社服中心頒獎，感謝他們11年來為社區和服務僑胞做出的貢獻。

精華 FAQ

  • 該中心在布碌崙華社舉辦成立11周年慶祝暨募款活動，現場有數百位政界、社區與僑界人士參與，同時也進行了表揚傑出人士的頒獎環節。

  • 中心自2015年成立以來，提供翻譯、申請社會福利、派發食物、開辦中文班與入籍班，並舉辦警民會議及政策講解，協助新移民與長者。

  • 松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀獲社區服務獎，賀立寧與謝曉瓊獲傑出領導力獎，UA3的Valentin Valentin獲傑出社區服務獎，多位民代也到場致賀。

布碌崙 布魯克林 眾議員

上一則

2026《粵唱粵強》紐約決賽圓滿成功

下一則

布碌崙男子 家門口私設減速帶被拆除
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華康會周年慶典 表揚社區傑出人士

華康會周年慶典 表揚社區傑出人士
布碌崙華協會8大道老人中心 33周年慶

布碌崙華協會8大道老人中心 33周年慶
布碌崙8大道設布魯克林唐人街路牌 表彰華人社區40多年貢獻

布碌崙8大道設布魯克林唐人街路牌 表彰華人社區40多年貢獻
華策會金秋晚宴 4傑出人物表彰

華策會金秋晚宴 4傑出人物表彰

熱門新聞

圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54
社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。(連署截圖)

紐約中餐館華人老闆遭ICE拘留 妻獨撐店面、霍楚介入

2026-10-23 17:43
執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

2026-10-24 05:42
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱