班森賀華人社服中心慶11周年 表揚5傑出人士

班森賀華人社區服務中心近期在班森賀舉行成立11周年慶典晚宴。(華人社服中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 班森賀華人社服中心舉辦11周年慶與募款晚宴，回顧多年服務社區成果，並表揚5位傑出人士，獲多位民代到場支持。

班森賀華人社區服務中心日前在布碌崙 (布魯克林 )華社舉行慶祝成立11周年暨募款活動，包括民代和社區領袖在內的數百位各界出席共慶。這次慶典活動還向五位傑出人士頒了獎。

此次慶典晚宴在位於班森賀的富臨門宴會廳舉行，華人社服中心創辦人羅添福首先感謝各位嘉賓的協助和支持。他表示，該中心自2015年成立以來，為社區民眾，尤其是青少年和長者提供了各項服務，包括提供翻譯、申請社會福利、派發食物、辦中文班和入籍班，同時就社區安全問題舉行警民會議，邀請民代講解社會福利和政策，既幫助新移民融入美國社會，又幫助社區長者安度晚年。

華人社服中心另一位創辦人吳燕珊表示，各界人士和合作夥伴多年來的支持使該中心的服務不斷擴大。她希望該中心繼續服務僑胞並繁榮社區，也希望大家繼續支持中心的活動與工作。

當晚的重頭戲是表彰五位傑出人士，松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀獲頒「社區服務獎」、第17區州參議員候選人賀立寧和第49區州眾議員 候選人謝曉瓊獲頒「傑出領導力獎」、聯合亞美聯盟(UA3)的Valentin Valentin獲「傑出社區服務獎」。

州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳、市議員莊文怡，選區領袖唐鳳巧，以及其他民代代表也都出席活動，向華人社服中心頒獎，感謝他們11年來為社區和服務僑胞做出的貢獻。