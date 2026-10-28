我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

戶外用餐審批等逾19個月 市主計長籲改善

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「戶外用餐」計畫的逾半數餐廳經歷了超過19個月的審批過程，令部分業者錯過整個戶外...
「戶外用餐」計畫的逾半數餐廳經歷了超過19個月的審批過程，令部分業者錯過整個戶外用餐季。(記者許君達／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約戶外用餐審批長期拖延，逾半餐廳等待超過19個月，市主計長批評流程混亂，並要求交通局加強追蹤、簡化申請及降低業者成本。

紐約市主計長辦公室最新調查顯示，自「紐約戶外用餐」(Dining Out NYC)計畫於2024年3月推出以來，逾半數最終取得許可的餐廳經歷了超過19個月的審批過程，遠高於市交通局(DOT)估計的八個月處理時間。漫長審批令部分業者錯過整個戶外用餐季，也因而失去重要收入。

2024年至今年6月中，市府共收到近5000份戶外用餐申請，但截至6月15日，僅28.6%獲批，今年提交的388份申請中，截止當時更只有一份通過。調查發現，少於20份申請能在八個月內完成審批，另有2115份仍滯留交通局。

市主計長李文(Mark Levine)表示，戶外用餐已成為紐約生活方式的一部分，也是小商家的重要收入來源，但目前程序猶如「審批迷宮」，令餐廳、酒吧及咖啡店無法擴充座位。業者需要更快捷、簡單且可預測的制度。

報告指出，申請人經常須與交通局往返溝通數月，補交超出一般小商戶能力範圍的技術資料。交通局也未能證明其可追蹤申請在各階段停留多久，或完整記錄拒批原因，因此難以找出積壓環節。

調查展開後，審批速度已有改善。6月15日至10月21日，交通局另向主計長辦公室提交1092份申請辦理登記；主計長辦公室平均在7.9日內完成。自2024年9月起，該辦公室亦已准許餐廳在申請送交登記後立即參與計畫。

全市約有2萬7000家餐廳，參與戶外用餐的業者已由疫情期間接近1萬3000家，降至不足2500家。市議員表示，約九成餐廳在季節性制度實施後退出。市議會今年8月通過地方法135號，恢復道路餐區全年營運，有望減少反覆搭建、拆除及儲存設施的成本。

主計長辦公室建議交通局完善申請追蹤系統，公布各階段處理時間及積壓數量，並開發工具自動填入餐廳位置資料、協助業者繪製戶外桌椅配置圖。報告亦建議放寬戶外餐區設計規定，允許使用適合全年營運的桌椅及設備，降低業者成本。

精華 FAQ

  • 主計長辦公室調查顯示，逾半數取得許可的餐廳等待超過19個月，遠高於交通局估計的8個月，導致不少業者錯過整個戶外用餐季並損失收入。

  • 2024年至今年6月中，市府收到近5000份申請，但截至6月15日僅28.6%獲批，今年388份申請中當時只有1份通過，另有2115份仍卡在交通局。

  • 建議交通局建立更完整的申請追蹤系統，公開各階段處理時間與積壓量，並提供自動填入位置資料、繪製桌椅配置圖等工具，同時放寬全年營運設計規定。

紐約市 李文

上一則

逾8成家暴求助者不諳英語 紐約勵馨法拉盛宣導防暴

下一則

布碌崙男當女兒面縱火燒懷孕女友 法官下令還押不得保釋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約5項公投加快市政服務 盼減移民商家負擔

紐約5項公投加快市政服務 盼減移民商家負擔
「加快市政服務」5公投案 10/24前登記11/3投票

「加快市政服務」5公投案 10/24前登記11/3投票
托育券候補解凍 首批3000家庭獲通知 60天內須重新申請

托育券候補解凍 首批3000家庭獲通知 60天內須重新申請
莊文怡質詢：遊民所包商涉違規 仍獲准施工

莊文怡質詢：遊民所包商涉違規 仍獲准施工

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54
社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。(連署截圖)

紐約中餐館華人老闆遭ICE拘留 妻獨撐店面、霍楚介入

2026-10-23 17:43

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%