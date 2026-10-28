戶外用餐審批等逾19個月 市主計長籲改善

「戶外用餐」計畫的逾半數餐廳經歷了超過19個月的審批過程，令部分業者錯過整個戶外用餐季。(記者許君達／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約戶外用餐審批長期拖延，逾半餐廳等待超過19個月，市主計長批評流程混亂，並要求交通局加強追蹤、簡化申請及降低業者成本。

紐約市 主計長辦公室最新調查顯示，自「紐約戶外用餐」(Dining Out NYC)計畫於2024年3月推出以來，逾半數最終取得許可的餐廳經歷了超過19個月的審批過程，遠高於市交通局(DOT)估計的八個月處理時間。漫長審批令部分業者錯過整個戶外用餐季，也因而失去重要收入。

2024年至今年6月中，市府共收到近5000份戶外用餐申請，但截至6月15日，僅28.6%獲批，今年提交的388份申請中，截止當時更只有一份通過。調查發現，少於20份申請能在八個月內完成審批，另有2115份仍滯留交通局。

市主計長李文 (Mark Levine)表示，戶外用餐已成為紐約生活方式的一部分，也是小商家的重要收入來源，但目前程序猶如「審批迷宮」，令餐廳、酒吧及咖啡店無法擴充座位。業者需要更快捷、簡單且可預測的制度。

報告指出，申請人經常須與交通局往返溝通數月，補交超出一般小商戶能力範圍的技術資料。交通局也未能證明其可追蹤申請在各階段停留多久，或完整記錄拒批原因，因此難以找出積壓環節。

調查展開後，審批速度已有改善。6月15日至10月21日，交通局另向主計長辦公室提交1092份申請辦理登記；主計長辦公室平均在7.9日內完成。自2024年9月起，該辦公室亦已准許餐廳在申請送交登記後立即參與計畫。

全市約有2萬7000家餐廳，參與戶外用餐的業者已由疫情期間接近1萬3000家，降至不足2500家。市議員表示，約九成餐廳在季節性制度實施後退出。市議會今年8月通過地方法135號，恢復道路餐區全年營運，有望減少反覆搭建、拆除及儲存設施的成本。

主計長辦公室建議交通局完善申請追蹤系統，公布各階段處理時間及積壓數量，並開發工具自動填入餐廳位置資料、協助業者繪製戶外桌椅配置圖。報告亦建議放寬戶外餐區設計規定，允許使用適合全年營運的桌椅及設備，降低業者成本。