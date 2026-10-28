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紐約幼童血鉛超標人數新低 貧童超標率仍高

記者范航瑜／紐約報導
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數據顯示2025年全市六歲以下受檢兒童中，有3890人血鉛濃度超標。圖為示意圖。...
數據顯示2025年全市六歲以下受檢兒童中，有3890人血鉛濃度超標。圖為示意圖。 (本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約2025年幼童血鉛超標人數降至歷史新低，但貧困社區風險仍明顯較高，市府提醒居民留意老屋油漆、水管與定期檢測。

本周是全國預防鉛中毒周，市衛生局26日公布，2025年全市六歲以下受檢兒童中，有3890人血鉛濃度超標，較2024年減少16%，較2005年下降94%，創歷史新低。不過，貧困社區幼童的超標率仍接近富裕社區兩倍；在去年滿三歲的兒童中，也只有49%依州法要求，在一歲及兩歲時均接受血鉛檢測。

衛生局2026年度報告以每分升血液含鉛3.5微克或以上，作為幼童血鉛超標的統計標準。2025年每千名受檢幼童中，17.7人超標，低於2024年的20.4人；高貧困社區則為19.9人，最富裕社區為10.3人。

紐約1960年已禁止住宅使用含鉛油漆，但許多老舊樓宇仍留有舊漆。油漆剝落及產生的粉塵，至今仍是市內兒童最常見的鉛接觸來源。幼童在地板玩耍後，將手或玩具放入口中，便可能吞入鉛塵。鉛可影響兒童的學習、行為及發育，即使外表健康，也不能排除接觸風險，須透過血液檢測辨識。紐約州要求兒童在一歲及兩歲時接受檢測，並持續評估鉛接觸風險至六歲。

除舊漆外，部分傳統藥物、進口香料、陶瓷器皿，以及kohl、surma等眼部化妝品，也可能含鉛。衛生局建議，家中如有剝落、龜裂或鬆動油漆，租客應先通知房東；若對方未修繕，或施工方式不安全，可致電311反映。租客毋須自行修理，也不應以乾刮、乾磨方式處理含鉛油漆，以免製造更多鉛塵。平日可用濕布或濕拖把清理漆屑與粉塵，並經常清洗孩子的手和玩具。

紐約自1961年起禁止新裝鉛製供水管，但部分老屋至今仍可能保留。市府透過調整水的酸鹼值及添加正磷酸鹽，減少鉛溶入水中；居民可致電311申請免費飲用水鉛檢測套組。當局建議，飲用、煮食及沖調嬰兒奶粉應使用冷水，久未用水時先放流至水溫明顯轉冷；煮沸不能去除水中的鉛。

若住宅建於1960年前，或建於1960年至1978年間且屋主已知有含鉛油漆，家中又有五歲或以下兒童居住，或每周固定停留至少十小時，可致電311申請免費住家鉛危害評估。民眾也可透過311查詢醫生或診所，並至nyc.gov/lead查閱檢測、租客與屋主責任，以及防鉛資料。

精華 FAQ

  • 市衛生局公布，2025年全市六歲以下受檢兒童中有3890人血鉛超標，較2024年減少16%，也較2005年下降94%，創下歷史新低。

  • 報告顯示，高貧困社區每千名受檢幼童有19.9人超標，幾乎是最富裕社區10.3人的兩倍。老舊樓宇含鉛油漆、粉塵與環境維修不足，是主要原因。

  • 衛生局建議勿乾刮或乾磨含鉛油漆，應以濕布、濕拖把清理，並常洗孩子雙手與玩具；飲用水可向311申請免費檢測套組，必要時再申請住家鉛危害評估。

租客 紐約州

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