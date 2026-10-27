慈濟60周年 紐約愛心宴聚近500人

109分局接受主辦方頒獎。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 慈濟紐約分會以年度愛心宴慶祝成立60周年，透過音樂、手語與頒獎感謝社區支持，並宣布未來將整合慈善、醫療與教育資源，持續服務在地。

慈濟 基金會紐約分會日前在法拉盛 舉辦年度慈善愛心宴，以「心蓮萬蕊．善念共聚」為主題，邀集近500人，包括社區團體代表、志工及佛教法師，共同紀念慈濟成立60周年、紐約分會成立35周年。台灣音樂人李壽全與阿卡貝拉人聲樂團「尋人啟事」登台演出，並帶領全場合唱「飛越地平線」，以歌聲傳遞跨越台美兩地的牽掛。

慈濟紐約分會執行長蘇濟義表示，面對氣候變遷、天然災害及日益複雜的社會需求，慈濟紐約未來將整合慈善、醫療與教育資源，建構更完整的社會支持平台，讓更多有需要的人獲得有尊嚴的服務。他說，唯有匯聚更多愛心與專業，才能編織完整的支持網絡，盼各界繼續與慈濟同行，將點滴愛心化為守護社會的力量。

當晚透過影片「慈濟60愛與善」及「紐約大藏經」，回顧慈濟在全球及紐約的服務足跡。據主辦方介紹，慈濟60年來的足跡遍及139個國家與地區；紐約分會則持續在慈善、醫療、教育與人文四大志業耕耘，服務在地社區。現場並向四個長年支持慈濟的社區團體頒獎致謝。

音樂與手語演出貫穿晚宴，長島 手語隊以「生命的河流」揭開演出序幕；曾獲台灣金曲獎的「尋人啟事」隨後登台，以融合爵士、搖滾與流行元素的人聲演出，獲得現場熱烈回應。

晚會後半段，音樂製作人、台灣校園民歌推動者之一李壽全登台，分享自己因一個善念與慈濟結緣、進而創作慈濟人文歌曲的經過，並轉達證嚴法師對紐約慈濟的期許。他也現場演唱數首歌曲，主辦方則邀請來賓透過捐款信封或掃描二維碼隨喜捐款，支持慈濟服務。

紐約手語隊接著演繹李壽全的作品「飛越地平線」，壓軸演出時「尋人啟事」再度登台，與李壽全帶領全場合唱「飛越地平線」，不少來賓隨歌聲揮手。演出者、手語隊與志工最後共同上台謝幕合影，為晚宴畫下句點。

74中學當晚也接受頒獎。(主辦方提供)

分享自己因一個善念與慈濟結緣、進而創作慈濟人文歌曲的經過。(主辦方提供)

晶華食品接受頒獎。(主辦方提供)

尋人啟事演出。(主辦方提供)

慈濟基金會紐約分會日前在法拉盛舉辦年度慈善愛心宴，以「心蓮萬蕊．善念共聚」為主題。(主辦方提供)