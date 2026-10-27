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半自傳喜劇「King of the Yees」 華裔劇作家以舞台探尋文化根源

記者曹馨元╱紐約報導
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劇中，父親Larry近20年來熱心參與舊金山余風采堂事務，女兒Lauren卻覺得...
劇中，父親Larry近20年來熱心參與舊金山余風采堂事務，女兒Lauren卻覺得宗親組織屬於正在消亡的舊世界。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華裔劇作家余秀菊以半自傳作品《King of the Yees》描寫不懂中文的她，如何透過尋父之旅重新連結家族歷史與文化根源。

不懂中文、未必熟悉宗親會的年輕一代，如何找到與家族歷史的連結？華裔劇作家余秀菊(Lauren Yee)以自己與父親的故事為靈感，在半自傳喜劇「King of the Yees」中，描繪兩代人對華埠、宗親與文化傳承的不同理解。一場尋父之旅，也成為女兒重新認識家族歷史與自身身分的起點。作品現正於曼哈頓Signature Theatre上演。

劇中，父親Larry近20年來熱心參與舊金山余風采堂事務，女兒Lauren卻覺得宗親組織屬於正在消亡的舊世界。直到父親突然失蹤，她才踏入充滿家族歷史與神話的奇幻旅程，重新理解父親珍視的一切。

對余秀菊而言，寫劇本也是探索自身文化的過程。她因這部作品，第一次與父親回到祖籍廣東台山；劇中Lauren試圖理解家族的階段，也正是她創作時親身經歷的摸索。

她說，自己和角色一樣不懂中文，但語言並未完全隔斷她與祖先、家族歷史的關係。就像劇中宗祠的門為Lauren打開，她也逐漸感受到，這段歷史仍為自己保留位置，告訴她也是「我們的一分子」。

如今，每當去到一個新的城市，只要當地有余風采堂，余秀菊總會前去拜訪；「對我來說很有意思，我碰到的成員都像是不同版本的我爸爸」。她也曾邀請余風采堂的年輕成員看戲，讓舞台上的代際對話延伸至宗親社群。

余秀菊現為Signature駐院劇作家，作品包括「Cambodian Rock Band」、「The Great Leap」及「Mother Russia」，亦參與「柏青哥」(Pachinko)等影集編劇。此次由Joshua Kahan Brody執導，東尼獎得主Francis Jue飾演父親，曾出演「星際大戰」系列的Kelly Marie Tran則飾演女兒。

作品以幽默及奇幻情節呈現父女間的親密與分歧，觀眾席中笑聲、掌聲不斷，劇情也讓觀眾思考：當下一代不再使用祖輩的語言，傳承還能透過哪些方式延續？

本劇目前公布演至11月15日，地點為曼哈頓中城的Signature Center。票價依場次及座位而異，Signature亦設免費加入的Sig30會員計畫，18至35歲觀眾可購買每張30元的優惠票。購票及最新場次可查詢signaturetheatre.org/show/king-of-the-yees。

精華 FAQ

  • 本劇以華裔家庭為核心，探討文化傳承、宗親組織、語言斷裂與身分認同，並呈現年輕一代如何在不熟悉中文的情況下，重新理解家族歷史與自身位置。

  • 她以自己與父親的關係為靈感，並在創作過程中首次隨父親回到廣東台山，將親身經歷的摸索、疑問與理解，寫進女兒尋父尋根的故事中。

  • 作品現於曼哈頓中城的Signature Theatre上演至11月15日，由Joshua Kahan Brody執導，Francis Jue飾演父親，Kelly Marie Tran則飾演女兒。

華裔 曼哈頓 華埠

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