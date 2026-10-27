紐約大學獲52.5萬捐款 研究華人離散藝術

藝術機構Asymmetry近期捐款52萬元予紐約大學，用來設立中國離散藝術研究計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約大學獲Asymmetry捐贈52萬5000元成立中國離散藝術研究計畫，透過博士獎助、研討會與博物館資源，推動華人及華語藝術的跨地域比較研究。

紐約大學(NYU)美術研究所(Institute of Fine Arts)獲倫敦非營利藝術機構「Asymmetry」捐贈52萬5000元，成立中國離散藝術研究計畫，支持博士生從移民 、跨國交流及不同社群的歷史出發，探討華人 藝術如何在世界各地發展。計畫將提供兩個博士獎助名額，面向2027年秋季入學申請者。

雙方近日公布合作，計畫名稱為「Asymmetry Chinese Comparative Diasporas Lab Initiative」，以中國及華語離散社群為研究核心。所謂離散藝術，涉及藝術家離開原居地後，在不同語言、文化和社會環境中形成的創作經驗；研究也關注作品、思想及文化實踐如何跨越地域，以及遷徙與交流如何塑造視覺文化。

兩個「中國離散藝術比較研究博士獎助金」名額將構成計畫基礎。入選者可結合研究所在亞洲、非洲、南美洲、加勒比地區及當代藝術史方面的學術資源，突破慣常按國家或地區畫分藝術史的研究方式，把華人及華語社群的藝術放入更廣泛的移民與文化交流歷史中理解。

研究所主任奇廷泫(Joan Kee)表示，區域研究建立了理解藝術的分類，但當前更值得追問的是藝術家、思想與文化如何在這些分類之間流動。她認為，將中國離散藝術與其他遷徙、交流及視覺文化歷史聯繫起來，才能更充分理解其意義；研究所在多個地區藝術史領域的專長，也為這類比較研究提供了條件。

紐約的博物館與檔案資源將是計畫的重要部分，研究所與大都會藝術博物館、現代藝術博物館及惠特尼美術館等機構合作，入選者將有機會透過館藏、檔案研究及可能開展的策展項目，把藝術史論述與原始材料、實際作品及博物館工作相結合。

計畫另將舉辦年度中國及華語離散社群比較研究研討會，邀請研究者、策展人、學生及其他專業人士，討論不同地域中的移民歷史、藝術交流與視覺文化。獲獎助的博士生可與資深學者共同發表成果，並加入Asymmetry的國際交流網絡，參與研究討論、寫作及展覽相關活動。

Asymmetry由藝術贊助人杜妍(Yan Du)於2020年創立，總部設於倫敦，透過策展與學術獎助金、公共活動、研究及專業圖書館，支持具有中國及華語背景的策展人和研究者。杜妍表示，藝術史從來不在固定的地理邊界內發展，相關研究也應跨越地域與學科，回應藝術家、思想及歷史在世界各地流動的方式。