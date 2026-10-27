紐約大學獲52.5萬捐款 研究華人離散藝術
紐約大學獲Asymmetry捐贈52萬5000元成立中國離散藝術研究計畫，透過博士獎助、研討會與博物館資源，推動華人及華語藝術的跨地域比較研究。
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紐約大學獲Asymmetry捐贈52萬5000元成立中國離散藝術研究計畫，透過博士獎助、研討會與博物館資源，推動華人及華語藝術的跨地域比較研究。
紐約大學(NYU)美術研究所(Institute of Fine Arts)獲倫敦非營利藝術機構「Asymmetry」捐贈52萬5000元，成立中國離散藝術研究計畫，支持博士生從移民、跨國交流及不同社群的歷史出發，探討華人藝術如何在世界各地發展。計畫將提供兩個博士獎助名額，面向2027年秋季入學申請者。
雙方近日公布合作，計畫名稱為「Asymmetry Chinese Comparative Diasporas Lab Initiative」，以中國及華語離散社群為研究核心。所謂離散藝術，涉及藝術家離開原居地後，在不同語言、文化和社會環境中形成的創作經驗；研究也關注作品、思想及文化實踐如何跨越地域，以及遷徙與交流如何塑造視覺文化。
兩個「中國離散藝術比較研究博士獎助金」名額將構成計畫基礎。入選者可結合研究所在亞洲、非洲、南美洲、加勒比地區及當代藝術史方面的學術資源，突破慣常按國家或地區畫分藝術史的研究方式，把華人及華語社群的藝術放入更廣泛的移民與文化交流歷史中理解。
研究所主任奇廷泫(Joan Kee)表示，區域研究建立了理解藝術的分類，但當前更值得追問的是藝術家、思想與文化如何在這些分類之間流動。她認為，將中國離散藝術與其他遷徙、交流及視覺文化歷史聯繫起來，才能更充分理解其意義；研究所在多個地區藝術史領域的專長，也為這類比較研究提供了條件。
紐約的博物館與檔案資源將是計畫的重要部分，研究所與大都會藝術博物館、現代藝術博物館及惠特尼美術館等機構合作，入選者將有機會透過館藏、檔案研究及可能開展的策展項目，把藝術史論述與原始材料、實際作品及博物館工作相結合。
計畫另將舉辦年度中國及華語離散社群比較研究研討會，邀請研究者、策展人、學生及其他專業人士，討論不同地域中的移民歷史、藝術交流與視覺文化。獲獎助的博士生可與資深學者共同發表成果，並加入Asymmetry的國際交流網絡，參與研究討論、寫作及展覽相關活動。
Asymmetry由藝術贊助人杜妍(Yan Du)於2020年創立，總部設於倫敦，透過策展與學術獎助金、公共活動、研究及專業圖書館，支持具有中國及華語背景的策展人和研究者。杜妍表示，藝術史從來不在固定的地理邊界內發展，相關研究也應跨越地域與學科，回應藝術家、思想及歷史在世界各地流動的方式。
資金來自倫敦非營利藝術機構Asymmetry捐贈的52萬5000元，主要用於成立中國離散藝術研究計畫，支持博士研究、學術交流與相關策展及研究活動。 計畫將提供2個「中國離散藝術比較研究博士獎助金」名額，面向2027年秋季入學申請者，並讓入選者使用多地區藝術史資源與紐約博物館檔案。 因為離散藝術關注藝術家移居後在不同文化與社會環境中的創作經驗，計畫希望突破單一國家框架，從移民、交流與視覺文化流動來理解華人藝術。
精華 FAQ
資金來自倫敦非營利藝術機構Asymmetry捐贈的52萬5000元，主要用於成立中國離散藝術研究計畫，支持博士研究、學術交流與相關策展及研究活動。
計畫將提供2個「中國離散藝術比較研究博士獎助金」名額，面向2027年秋季入學申請者，並讓入選者使用多地區藝術史資源與紐約博物館檔案。
因為離散藝術關注藝術家移居後在不同文化與社會環境中的創作經驗，計畫希望突破單一國家框架，從移民、交流與視覺文化流動來理解華人藝術。
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