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50州長自由度評比 霍楚獲F全美最差

記者胡聲橋╱紐約報導
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一項最新研究顯示，州長霍楚在保護和促進民眾自由方面被評為全美最差。(美聯社)
一項最新研究顯示，州長霍楚在保護和促進民眾自由方面被評為全美最差。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

卡托研究所2026年自由度評比顯示，紐約州長霍楚名列50州州長最後一名，紐約州整體自由度也只排第49，但她在民調上仍領先對手。

一項最新的研究發現，紐約州霍楚(Kathy Hochul)在保護民眾自由方面被評為全美最差州長。在卡托研究所(Cato Institute)發布的2026年「50州州長和自由度」榜單中，霍楚排名第50位，得分為F。這個榜單的最後五名分別為馬薩諸塞州、羅德島、加利福尼亞州、夏威夷和紐約州州長。

這項年度研究評估了各州在財政、住房、職業、教育、槍枝、言論和醫療等各項經濟和個人政策的自由度，並根據各州地方法律促進自由的程度，以100分制對各州進行評分。這個位於華盛頓特區的智庫今年還首次對各州州長打分，評估州長們在任期間如何促進或阻礙了本州的自由。

霍楚在促進紐約州居民自由的政策方面得分僅為18.02%，令人失望。同時，紐約州在全國總體自由度排名中列第49名，得分為31.9%，僅略高於得分29.24%的夏威夷州。

「50州州長和自由度」榜單排名第一的是蒙大拿(Montana)州長詹福特(Greg Gianforte)，得分62.31%，佛羅里達州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)以52.61%的得分排名第三、德克薩斯州長阿博特(Greg Abbott)以50.67%的得分位列第四。榜單並非完全紅藍分明。科羅拉多州民主黨州長波利斯(Jared Polis)在促進自由方面排名第二，而民主黨執政的亞利桑那州在州總體自由度榜單排名第一。

霍楚辦公室對卡托研究所做的這些研究結果表示不屑一顧，其發言人表示，「卡托研究所所謂的自由，意味著辛勤工作的美國人收入降低、無證持槍、人工智能聊天機器人不受監管地運行，以及社交媒體巨頭可以不受限制地接觸我們的孩子。」

目前正是霍楚競選連任的最後階段，提前投票已經開始，距離11月3日(周二)的大選僅剩一周多一點的時間。民意調查顯示，霍楚和共和黨對手布萊克曼(Bruce Blakeman)的支持率約為55%對41%，霍楚領先約14個百分點。

精華 FAQ

  • 研究將霍楚列為全美50州州長最後一名，給予F級評分。報告認為她在任內未能有效促進紐約居民的自由，因此得分明顯偏低。

  • 榜單從財政、住房、職業、教育、槍枝、言論與醫療等面向，評估各州法律與州長任內政策對自由的促進或限制程度，並以100分制計分。

  • 霍楚辦公室批評卡托研究所的定義偏激，認為其主張會傷害民眾；同時她正進入連任最後階段，民調顯示仍以約55%對41%領先對手。

霍楚 紐約州 夏威夷

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