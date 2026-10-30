從AI到量子運算 中工會表揚4華人菁英

美洲中國工程師學會大紐約分會25日舉行年度頒獎典禮，表揚在科技領域有傑出貢獻的華人專家。右二起為郭昱廷、梅杰文、黃彥男及胡清陽。(記者許振輝／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美洲中國工程師學會大紐約分會舉辦年度科技大會，表揚4位華人菁英在AI、量子運算、資安與通訊領域的貢獻，並鼓勵青年人才發展。

美洲中國工程師學會大紐約分會(CIE-USA/GNYC)25日在法拉盛喜來登酒店舉辦年度科技大會暨頒獎晚宴，表揚四位在人工智慧、量子運算 、資訊安全及通訊技術領域有傑出貢獻的華人 科技人才，包括前台灣數位發展部部長黃彥男、前微軟 全球副總裁郭昱廷、IBM量子運算專家Jerry M. Chow，以及維吉尼亞理工大學教授胡清陽。

今年大會以「AI時代的數位新政：第五次工業革命與顛覆式創新」為主題，白天舉辦多場科技論壇，討論人工智慧在醫療、金融及產業創新等領域的應用，晚間則舉行頒獎典禮。

大紐約分會會長王可言表示，學會創立於1917年，至今已有109年歷史，早期會員曾參與中國鐵路及台灣半導體產業發展。隨著人工智慧普及，工程師的角色也逐漸改變。他笑說，「現在每個人都變成AI工程師」，即使沒有傳統工程背景，也能透過科技參與創新，而學會的宗旨始終是促進專業交流，讓科技改善人類生活。

今年獲頒傑出服務獎的黃彥男，曾任台灣數位發展部部長，目前為中央研究院特聘研究員，長期投入資訊安全及容錯運算研究。他曾任職AT&T貝爾實驗室，發表超過160篇學術論文，並擁有20多項美國專利。

郭昱廷獲頒傑出科技成就獎，肯定他在人工智慧應用及產業創新方面的貢獻。他曾在微軟服務27年，擔任全球副總裁，參與企業雲端服務及AI技術發展，並曾在台北、劍橋等地設立AI研發中心，目前持續從事人工智慧治理及學術研究。

同樣獲頒傑出科技成就獎的Jerry M. Chow，目前擔任IBM量子中心超級運算技術長，推動量子電腦與傳統運算系統整合。他曾參與2016年IBM Quantum Experience的推出，讓研究人員能透過雲端使用量子電腦。他致詞時表示，很高興看到學會持續支持年輕學生，培養下一代科學家與工程師。

第四位得獎者為維吉尼亞理工大學教授胡清陽，研究領域涵蓋6G通訊、智慧網路及人工智慧應用。

晚宴也表揚九名高中生獎學金得主，並安排才藝演出，其中來自長島Syosset高中的12年級學生Phoebe帶來大提琴獨奏。

王可言表示，學會將持續透過論壇、獎項及獎學金培育科技人才，並預告明年10月22日至23日將於曼哈頓耶魯俱樂部(Yale Club)舉辦亞裔工程師年度表揚活動。