馬拉松五區賽道迎50周年 26哩串起26段人生

紐約馬拉松穿越五區的賽道，已成為不同年齡、背景及能力跑者講述人生的舞台。圖為過去的馬拉松賽事。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市馬拉松五區賽道滿50周年，從首屆127人到如今全球矚目，26名Team Inspire跑者也以各自生命故事展現賽道不只是競賽。

11月1日（周日），近6萬名跑者將從史泰登島出發，跨越維拉札諾海峽大橋，跑過布碌崙 （布魯克林）、皇后區 及布朗士 ，最後抵達曼哈頓中央公園。今年適逢紐約市馬拉松五區賽道啟用50周年，對不少參賽者而言，這26.2哩承載的不只是比賽成績，也是失落、重生、家庭與歸屬的故事。

紐約市馬拉松始於1970年，首屆僅有127人參賽，路線為繞中央公園四圈，最終只有55人完成。1976年，為配合美國建國200周年，主辦方首次把賽道延伸至五區，吸引2090人參加、1549人完賽。

這項原本帶有試驗性質的安排，後來成為全球最具代表性的城市馬拉松路線之一。今年的紐約馬拉松參與資格抽籤吸引了來自160多個國家、逾24萬人申請，中籤率約1%。

為講述馬拉松與人生彼此映照、彼此改變的故事，紐約路跑協會(NYRR)今年從參賽者中選出26名「Team Inspire」代表，每段故事象徵賽道的1哩，成員包括初次挑戰馬拉松的新手、資深跑者、身障運動員及為公益募款的參賽者。

最能代表紐馬半世紀歷史的，是83歲紐約客奧貝爾克維奇(Dave Obelkevich)。這位上西區退休音樂教師是唯一完成歷屆五區賽道紐馬的跑者，今年將挑戰第50次完賽。

奧貝爾克維奇1982年曾跑出2小時40分，後來歷經肋骨骨折及危及腿部的動脈瘤手術；今年將由女兒陪同，以步行方式挑戰八小時內完賽。「沒有馬拉松的11月，簡直無法想像」，他說。

Team Inspire成員林德利(Vanessa Lindley)曾在五區生活，賽道對她猶如串起人生不同階段的地圖；菲律賓出生、曾居無定所的布碌崙跑者薩比奧(Giovanni Kyle Sabio)，則從跑步中找到療癒、信心與歸屬。

26歲的曼加諾(Julianna Mangano)將紀念跑步時因心臟問題離世的表親兼摯友，希望「完成他未能跑完的那段路」；曾參與九一一救援的退休消防官員勒瓦瑟(Dennis Levasseur)，則會攜同寫有13名已故同僚姓名的卡片首次參賽。

Team Inspire還包括80歲初次挑戰全馬的布朗士居民，以及希望成為最年輕紐馬完賽者的唐氏綜合症跑者。紐馬不以速度定義誰屬於賽道；即使跑者直至夜幕降臨才抵達，終點附近仍常有人守候喝采。這條穿越五區的道路，也逐漸成為不同年齡、背景及能力跑者講述人生的舞台。