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法拉盛11月1日電子垃圾回收 舊衣也能送

記者戴慈慧／紐約報導
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市議員黃敏儀(中)去年在皇后區植物園舉辦電子垃圾回收活動。(黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀(中)去年在皇后區植物園舉辦電子垃圾回收活動。(黃敏儀辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛11月1日在皇后區植物園舉辦電子垃圾、舊衣與油漆回收，並同步進行南瓜敲碎活動，便利居民清理家中廢棄物並減少垃圾。

法拉盛將於11月1日(周日)舉辦電子垃圾、舊衣及油漆回收活動，居民可將家中不用的電腦、電視、衣物及剩餘油漆帶到皇后區植物園(Queens Botanical Garden)集中回收。同日植物園也將舉行一年一度的「南瓜敲碎」(Pumpkin Smash)活動，讓萬聖節過後的南瓜變成堆肥，減少垃圾。

這場回收活動由市議員黃敏儀(Sandra Ung)與國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸、州眾議員李蘿莎(Nily Rozic)，以及下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)、皇后區植物園共同舉辦。

活動時間為上午10時至下午2時，地點位於法拉盛Crommelin街上的植物園停車場，介於Blossom大道與Saull街之間，風雨無阻。

主辦單位表示，現場接受可正常使用及已損壞的電子產品，包括電腦、螢幕、印表機、掃描器、鍵盤、滑鼠、電視、電話、DVD播放機、影音設備及各類電線。此外，也回收衣服、鞋子、床單、寢具及窗簾等紡織品。

家中剩餘的油漆、木材染色劑、露台及混凝土密封劑、透明保護漆等，也可帶到現場回收，但須保留原有標籤及容器，單一容器不得超過五加侖，漏漆的容器則不予接受。

不過，冷氣機、大型家電、電池、燈泡、光碟、錄影帶及錄音帶等不在此次回收範圍內，居民應事先分類，以免白跑一趟。

根據主辦單位提供的數據，去年同場活動吸引82人參與，共回收734磅舊衣及約3000磅電子垃圾。

今年活動也與植物園一年一度的「南瓜敲碎」活動同日舉行，時間為上午11時至下午3時。居民可帶著萬聖節裝飾用的南瓜、雕刻南瓜燈及葫蘆到場敲碎，植物園堆肥團隊將收集碎塊，製成堆肥，用於改善皇后區各地的土壤。

有意參加南瓜活動的民眾，可事先上網預約；回收活動的詳細物品清單則可至下東城生態中心網站lesecologycenter.org查詢。

拉盛11月1日將舉辦社區回收活動，接受電腦、電視、舊衣、鞋子及剩餘油漆等物品，地...
拉盛11月1日將舉辦社區回收活動，接受電腦、電視、舊衣、鞋子及剩餘油漆等物品，地點位於皇后區植物園停車場，時間為上午10時至下午2時。(黃敏儀辦公室提供)

精華 FAQ

  • 活動於11月1日周日上午10時至下午2時舉行，地點在皇后區植物園停車場，位於法拉盛Crommelin街上，Blossom大道與Saull街之間，且風雨無阻。

  • 現場可回收可用或損壞的電子產品、衣服鞋子、床單寢具與窗簾，以及剩餘油漆、木材染色劑、密封劑等；油漆容器需保留原標籤，且單一容器不得超過5加侖。

  • 冷氣機、大型家電、電池、燈泡、光碟、錄影帶與錄音帶都不接受，居民應先分類再前往，以免白跑一趟；若想參加南瓜敲碎活動，則可先上網預約。

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