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疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

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疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

記者許君達／紐約報導
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Gorgeous品牌設立於曼哈頓的店舖。(受訪者提供)
Gorgeous品牌設立於曼哈頓的店舖。(受訪者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓華埠多名居民參與護膚品牌代言項目後疑遭拖欠報酬，受害者與舊友陳Sally互告，雙方皆稱自己也是被品牌方與對方欺騙的受害者。

多名曼哈頓華埠居民一年前在朋友的引薦下，加入了一款護膚產品的有償「品牌代言人」項目，但在支付了千餘元的「註冊費」後，卻一直未能收到對方所承諾的酬金。為此，受害人聯合向聯邦調查局(FBI)舉報拉他們入夥的舊友；不過，該友人亦大喊冤枉，表示她自己也是受害者，不僅被品牌方拖欠酬金、還被多年老友告上公堂。

據一份官方文件，控方黃梁麗群(Lai Kwan Wong-Leung，音譯)於今年8月10日向FBI網路犯罪投訴中心(IC3)提告陳Sally(Chan Yim Kuen, 亦作Sally Chan)及其名下的麒麟旅行社(Kylin Travel & Service Inc)，指其以參與「品牌代言人」的理由向控方收取1680元現金。此後，黃梁麗群及其他多人一直未能收到品牌方所承諾的推廣酬金，而被陳Sally和品牌方則不斷互踢皮球、拒絕履行付款和退款責任。

多名華埠居民疑陷龐氏騙局陷阱，付款參與一護膚品牌的有償「代言人」項目，卻未獲得其...
多名華埠居民疑陷龐氏騙局陷阱，付款參與一護膚品牌的有償「代言人」項目，卻未獲得其所承諾的酬金。圖為涉事品牌官網。(Gorgeous Beauty官網截圖)

文件顯示，控方與被控方均為華埠居民。雙方在受訪時亦均表示相互認識多年，本為關係不錯的友人，但在此案件後雙方反目。

根據文件，一家名為Gorgeous Beauty(以下簡稱Gorgeous)的紐約機構於2025年6月至7月間，在曼哈頓和皇后區招募約100名「品牌代言人」，稱參與者將免費獲得一套護膚產品，且每月可分期獲得總額2180元的報酬，且「代言人」不需從事任何銷售工作。不過若要參與，須先行繳納至少1680元的註冊費。

發送給FBI的指控內容顯示，中間人陳Sally在收取「註冊費」時，將其中部分支票...
發送給FBI的指控內容顯示，中間人陳Sally在收取「註冊費」時，將其中部分支票的收款人欄目寫上自家公司或兒子的帳戶，並未填寫Gorgeous品牌方。(受訪者提供)

控方指，引薦其參與活動的陳Sally告訴參與者，公司方面要求使用現金支付註冊費，如果用信用卡則需要找擔保人。此後，陳Sally便從多名申請者手中直接收取了現金或現金支票。指控內容稱，由於很多申請人不懂英語，陳Sally幫他們填寫支票，卻將收款方寫成了其他公司或她的兒子，並未寫成Gorgeous。

付款完畢後，「代言人」並未如約收到酬金。在一場三方見面會上，部分「代言」活動參與者與陳Sally、品牌方業主王余根(Wang Yu Gen)及其執行長楊穎(Yang Ying)在Gorgeous位於曼哈頓西34街225號一層的店舖內當面對質。王余根表示，如果充當中間人的陳Sally寫下收據，則他願意以個人名義退還「代言人」所支付的「註冊費」。隨後，陳Sally在另外兩方的見證下簽署了收據，而王余根則承認他收到了來自「代言人」的總計3萬240元、並承諾歸還，指控文件稱，上述承諾均已被錄影留證。

然而直到報案時，王余根從未兌現該承諾。投訴者上網查詢後，發現Gorgeous店舖已顯示永久關閉，但此後不久，相同的公司名和產品又出現在Instagram上，公司地址則變更為同一地址的14層。

數名控方人士在接受本報採訪時透露，與黃梁麗群一起向FBI投訴的共有六人、另有十人已向民事法庭提起訴訟。他們均表示，與陳Sally相識多年，此前既是鄰居也是朋友，沒想到會落得這樣的結果。

他們指出，參與「代言人」項目的人士中，有人一分「酬金」都沒收到，也有人拿到了100至200元，而註冊費則至少每人1680元，還有人付了更多。在三方會面時，品牌老闆王余根向他們表示，是陳Sally沒有把收到的錢給他。

而當事人陳Sally則稱自己也是受害者，她表示，她的上線是一名與她相識數十年、名為Helen的朋友，Helen最初將她帶到Gorgeous公司、並以多種優惠條件邀請她參與試用和推廣活動。隨後，她又帶了一個朋友前往該公司，那名朋友此後又帶了很多人前往。陳Sally表示，她並不認識那些由朋友帶來的朋友，但「他們冤枉我，說我騙人」。

陳Sally說，她此前也不認識品牌老闆，且自己也虧了很多錢。起初，下線們的「分紅」是由她自己墊付的，因為自己的朋友們拿不到錢，令她心存內疚。然而她不斷等待，品牌方卻一直不給她錢，導致她也無法繼續承擔這筆經濟負擔。

根據陳Sally提供的聯繫方式，本報記者試圖聯絡王余根，但電話無人接聽。

精華 FAQ

  • Gorgeous Beauty在曼哈頓與皇后區招募約100名品牌代言人，宣稱免銷售即可領取護膚品並分期獲2180元報酬，但參與前須先繳至少1680元註冊費。

  • 控方稱繳費後一直拿不到酬金，陳Sally與品牌方又互踢皮球不退款，因此6人向FBI投訴，另有10人進一步向民事法庭提告求償。

  • 陳Sally表示自己也是受害者，稱上線Helen帶她接觸品牌並承諾優惠，她還曾自掏腰包墊付分紅，但品牌方遲遲不付款，讓她也承受損失。

FBI 龐氏騙局

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