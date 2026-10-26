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斥資19億升級A、C線信號 下月起布碌崙、皇后區分段停駛

記者馬璿╱紐約報導
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大都會運輸署宣布，將斥資19億元、歷時六年，汰換布碌崙高街站至皇后區歐森公園萊弗...
大都會運輸署宣布，將斥資19億元、歷時六年，汰換布碌崙高街站至皇后區歐森公園萊弗茲大道間A、C線路段的信號，改裝可讓列車自動以更快速度行駛的CBTC系統。(取自MTA)

AI摘要

文章摘要整理：

MTA將投入19億元、耗時6年，為A、C線布碌崙至皇后區路段升級CBTC信號系統，工程將分段施工並引發短期停駛。

大都會運輸署(MTA)近期宣布，將斥資19億元、歷時六年，汰換布碌崙(布魯克林)高街站(High Street)至皇后區歐森公園(Ozone Park)萊弗茲大道(Lefferts Boulevard)間A、C線路段自1930年代沿用至今的老舊信號，改裝可讓列車自動以更快速度行駛的「通訊式列車控制系統」(CBTC)。這是MTA史上規模最大的信號升級工程，將惠及平日載客約75萬人次的A線，預計2032年完工。

A、C線目前使用的信號系統可追溯至1930年代，管理系統的MTA員工往往無法掌握列車確切位置。MTA主席利博(Janno Lieber)表示，「我們要向1930年代的信號告別，是時候把這些老古董送進交通博物館，換上CBTC。」

MTA官員表示，這段A、C線共有四條軌道，是當局有史以來最艱鉅的信號升級工程。A線是全市最長的地鐵線，平日每天服務約75萬名乘客。

CBTC目前已用於L線、7號線及E、F、M、R線部分路段，這些路線都是全市最可靠的地鐵線。L線與7號線全程皆由電腦系統駕駛，但依MTA與運輸工人工會第100分會(TWU Local 100)的合約，列車前端仍須配置司機。部分交通倡議團體呼籲MTA撤除自動化路線上的司機以節省成本。

工程將於選舉結束數日後的11月7日(周六)動工，首階段A線洛克威大道站至歐森公園-萊弗茲大道站間將停駛九天，影響三個車站，MTA將提供接駁巴士。

MTA目前多項信號升級工程進度落後，MTA顧問公司2025年發表的報告指出，四項進行中的信號現代化工程延誤九個月至三年不等，其中兩項超出預算，包括曼哈頓A、C、E線，南布碌崙F線，皇后區東部F線另一路段，以及往返布碌崙與皇后區的G線。

MTA建設與發展總裁斯普林格(Jamie Torres-Springer)表示，下一項信號超大型工程將為曼哈頓第六大道下方的B、D、F、M線換上新技術。

精華 FAQ

  • 此次工程涵蓋布碌崙高街站至皇后區歐森公園萊弗茲大道間的A、C線路段，並以CBTC取代1930年代沿用至今的老舊信號系統。

  • MTA表示這項升級總投資19億元，預計施工6年，是其史上規模最大的信號工程之一，並估計在2032年完工，影響A線約75萬名平日乘客。

  • 工程將在11月7日動工，首階段A線洛克威大道站至歐森公園-萊弗茲大道站之間停駛9天，波及3個車站，MTA會安排接駁巴士疏運。

布碌崙 皇后區 MTA

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