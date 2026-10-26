長島退伍軍人收容所長年漏水 市府擬斥430萬整修

市議員黃友興日前針對長島市退伍軍人收容所的居住環境提出質疑。圖為黃友興去年9月在曼哈頓華埠出席活動。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 長島市退伍軍人收容所因漏水、隱私不足與管理問題遭長期批評，市府雖規畫430萬元換屋頂並改善設施，但工程可能拖到3年。

皇后區長島 市的博登大道(Borden Avenue)退伍軍人收容所長年遭投訴漏水、浴室缺乏隱私及安全管理不足，對此市議會退伍軍人委員會與一般福利委員會近期召開聯合聽證會，要求市府說明改善進度。市府表示，將投入430萬元更換屋頂，但工程可能耗時三年，引發議員質疑。

這處收容所由非營利組織社區生活研究所(Institute for Community Living，ICL)營運，專門提供無家可歸的男性退伍軍人臨時住所。近年住戶多次反映屋頂漏水、淋浴間缺乏隔板，以及餐食品質與安全問題。

代表長島市 的市議員元在熙(Julie Won)指出，退伍軍人洗澡時必須共用開放式淋浴空間，缺乏基本隱私，相關問題多年來遲遲未獲改善。

ICL執行長魯丁(Jody Rudin)坦承，屋頂漏水問題已持續多年，目前只能利用水桶及防水布暫時處理，另有七張床位因此無法使用。她承諾今年底前完成淋浴間隔板安裝。

市社會服務局(DSS)局長道爾頓(Erin Dalton)表示，目前沒有住戶被安排在漏水區域，市府已規畫430萬元更換屋頂，但工程最長可能需要三年。

除了設施老舊，議員也質疑市府限制外界監督。元在熙與市議員黃友興(Phil Wong)9月底曾試圖在未預先通知的情況下進入收容所查看環境，卻遭工作人員阻止。兩人批評，市府要求議員事先安排參訪，甚至簽署保密協議，讓議員難以了解設施的實際情況。

道爾頓回應，保密要求僅涉及住戶個人資料，不限制議員公開反映問題，但進入收容所仍須事先取得許可。

聽證會也談及聯邦補助爭議，市府先前退出聯邦退伍軍人事務部的補助計畫，理由是新規定可能排除跨性別退伍軍人。道爾頓表示，市府已改以地方經費填補缺口，不會因此減少床位或服務。

根據市府數據，收容所19日共有195名住戶，今年截至目前通報377起嚴重事件，較去年同期的674起減少44%；其中毒品及酒精相關事件下降39%，住戶打架事件減少31%。

市府與營運方表示將持續改善設施，但屋頂工程可能需要數年才能完成，施工期間如何保障住戶的生活品質，仍有待解決。