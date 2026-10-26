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紐約三名非公民渉違法投票 被控多罪

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約東區聯邦法院近期起訴紐約州三名非公民投票者。(路透)
紐約東區聯邦法院近期起訴紐約州三名非公民投票者。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州3名合法永久居民因涉嫌在聯邦選舉中非法投票或虛報公民身分遭起訴，檢方強調將嚴辦非公民違法投票行為。

紐約州三名被告近日因涉嫌在聯邦選舉中非法投票被控多項罪名，並在紐約東區聯邦法院出庭受審。

愛爾蘭公民、美國合法永久居民克蘭尼(Eoin Cranney)被指控為投票而謊報公民身分以及作為外國人在聯邦選舉中投票、圭亞那(Guyana)公民、美國合法永久居民貝爾德(Ronald Sheldon Baird)被控輕罪，罪名是作為外國人參與聯邦選舉投票、牙買加公民、美國合法永久居民塞繆爾斯(Karlene Daniels Samuels)也被控輕罪，罪名同樣是作為外國人參與聯邦選舉投票。

克蘭尼於20日在聯邦治安法官(Magistrate Judge)喬(James R. Cho)面前接受聆訊。貝爾德和塞繆爾斯於10月22日在法官喬面前接受聆訊。

根據法庭文件，現年35歲的克蘭尼報住紐約州奧克蘭花園市(Oakland Gardens)，他並非美國公民，卻向紐約市選舉委員會(NYCBOE)提交了一份虛假的選民登記申請，謊稱是美國公民。

現年47歲的貝爾德則報住紐約州勞雷爾頓(Laurelton)，他參加了2024年11月5日舉行的聯邦大選投票。在與聯邦探員的自願面談中，貝爾德承認他並非美國公民，並且明知自己沒有投票資格，仍參加了2024年的聯邦大選投票。

現年55歲的塞繆爾斯報住紐約州聖奧爾本斯(Saint Albans)，他同樣向紐約市選舉委員會提交了一份虛假的選民登記申請，謊稱是美國公民。她也在2024年11月5日舉行的聯邦大選中投了票。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)和國土安全調查局紐約分局(HIS NY)代理主管探員吉扎斯(Pete Gizas)宣布了對這三人的指控。「非公民明知故犯地在聯邦選舉中投票是違法的」，諾塞拉表示，「為了維護選舉程序的公正性，本辦公室將起訴那些非法投票者」。

精華 FAQ

  • 被告分別是愛爾蘭公民、合法永久居民克蘭尼，圭亞那公民、合法永久居民貝爾德，以及牙買加公民、合法永久居民塞繆爾斯，3人都被指涉非法參與聯邦選舉投票。

  • 檢方指控克蘭尼為了登記投票而謊報自己是美國公民，並以外國人身分在聯邦選舉中投票，屬於更嚴重的多項罪名。

  • 紐約東區聯邦檢察官表示，非公民明知故犯在聯邦選舉中投票就是違法，辦公室將起訴此類非法投票者，以維護選舉程序的公正性。

投票 紐約州 美國公民

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