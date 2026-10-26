康尼島連爆團夥搶劫 治安惹議

警方近期通緝在康尼島暴力搶劫一名61歲男子的五名歹徒。(警方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 康尼島近期接連發生多起團夥暴力搶劫，61歲男子在衝浪大道遭5人毆打搶劫後送醫，居民憂心治安惡化。

一名61歲的男子近期在布碌崙 (布魯克林 )康尼島 衝浪大道(Surf Ave.)上遭五人毆打和踢踹，並被搶走了錢包，警方為此發布通緝令，追捕這五名歹徒。根據紀錄，今年4月底和6月底，康尼島接連發生了兩起暴力搶劫案，都是團夥做案，當地多次出現公共安全狀況引起了當地居民的擔憂。

警方紀錄顯示，14日五名歹徒在衝浪大道接近一名61歲的男子，並對其進行毆打和踢踹。受害者倒地後，這夥歹徒搜遍了他的口袋，搶走了他的錢包後逃之夭夭。受害者在遭襲擊後被送往醫院接受治療。

目前尚未公布有關這五名嫌疑人的更多細節，包括他們的身分和在這起襲擊事件中扮演的具體角色，攻擊發生的具體時間也沒有公布，警方也未透露受害男子具體的傷情或健康狀況，僅確認他已入院治療。

這並非今年康尼島首次發生有組織的團夥搶劫案。據報導，早在6月底，市警察局就曾請求民眾協助辨識四名涉嫌參與6月23日暴力搶劫案的嫌犯。當天下午6時左右，一名35歲男子通過網路與人約定在西29街2833號門前出售商品。當這名男子到達後，據稱有四名身分不明的男子走近他，並亮出槍枝，要他交出車鑰匙和車輛。這個團夥搶走了受害者的一輛2024款黑色克萊斯勒Pacifica轎車。

4月25日凌晨時分，四名歹徒在美人魚大道(Mermaid Avenue)交西21街處走近一名49歲的男子和一名28歲的女子，他們毆打兩人的臉部和身體，還用刀畫傷了女子的軀幹，並刺傷了那名男子的背部，然後搶走了他的錢包。

雖然這些團夥搶劫案並不一定相互有關聯，但康尼島居民還是對當地的公共安全局勢感到擔憂，認為治安狀況亟待提高，並希望執法人員能有所作為。