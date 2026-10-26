亞潮萌挺陳學理、寇頓和鄭永佳連任

亞潮盟宣布此次背書前曾舉辦候選人論壇。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 亞潮萌在普選前公開背書多名紐約州與市級候選人，主打經驗、治安與社區代表性，同時呼籲選民對5項城市憲章修正案投下反對票。

普選即將來臨，無黨派政治俱樂部亞潮萌 (AWA)近期宣布，支持陳學理(Stephen Chan)連任第17區州參議員、寇頓 (Willam Colton)連任第47區州眾議員 ，鄭永佳(Lester Chang)連任第49區州眾議員。此外，亞潮萌還支持柯鈺潔(Saritha Komitareddy)當選紐約州總檢察長，卡斯特羅(Brandon Castro)當選第30區州眾議員。

亞潮萌主席朱雅婷表示，柯鈺潔擁有卓越的資歷、豐富的法律經驗，並致力於恢復總檢察長辦公室的廉潔和問責制，「我們非常讚賞柯鈺潔將打擊犯罪和詐欺作為競選的核心。」

她繼續指出，陳學理、寇頓和鄭永佳在奧伯尼都擁有豐富經驗、穩固的人脈關係以及對各自選區的深刻了解，是他們為選民爭取權益、取得實效的寶貴財富，「在我們社區面臨嚴峻挑戰的當下，經驗豐富的代表和工作的連續性至關重要。」

亞潮萌支持卡斯特羅競選第30區州眾議員空缺席位是因為相信社區需要在奧伯尼聽到一個新聲音，認為他將倡導更安全的社區，捍衛教育機會，幫助工薪家庭和移民家庭實現美國夢 。

除了支持特定候選人外，亞潮萌敦促紐約市選民對五項擬議的「城市憲章」修正案全部投下反對票。亞潮萌認為，這些提案被宣傳為提高市府效率和速度的途徑。雖然亞潮萌支持精簡不必要的官僚機構，但效率絕不能以犧牲民主、透明度、公共問責或社區代表性為代價。